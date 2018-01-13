以“屎坑”形容移民國家 多國炮轟特朗普種族歧視

（華盛頓13日訊）美國總統特朗普昨天與國會議員討論移民政策時，使用粗俗字眼“屎坑”來形容非洲國家和中美洲國家，此言一出引發各界強烈批評，斥責特朗普的言論屬種族歧視，包括聯合國、非洲聯盟國家等都作出譴責，並要求特朗普道歉。

特朗普在白宮與兩名議員舉行閉幕會議，討論有關“童年入境者暫緩遣返政策”（DACA，俗稱追夢者計劃），特朗普形容這些移民來自“屎坑國家”（Shithole Countries），質疑美國為何要接收來自海地及非洲的移民。

海地政府發表措辭強硬聲明，指特朗普的言論令人厭惡，譴責他以種族歧視觀點描繪海地，亦漠視海地人對美國的貢獻。海地政府召見了美國駐當地高級外交官，要求解釋。

要求向全球非裔道歉

代表非洲55個國家的非洲聯盟指，對有關言論感到震驚和憤慨，要求特朗普收回有關言論，並向非洲國家和全球所有非洲裔人士道歉。非洲博茨瓦納、塞內加爾接召見美國大使，要求他們當面解釋它們是否為“屎坑國家”；中美洲國家薩爾瓦多則向美國提交抗議信，明言反對特朗普相關言論。外長發表聲明，要求美方尊重薩爾瓦多的國民。

此外，美國民主、共和兩黨議員都狠批特朗普有關言論。聯合國人權事務高級專員辦公室亦作出譴責。

否認粗俗字侮辱他國

特朗普昨晚在推特否認上述指控，承認自己在會議上使用的言辭很強硬，但否認說過有關“屎坑國家”的字眼。他今天出席一個紀念美國已故民權領袖馬丁路德金的活動時，引用馬丁路德金的名言說：“不論我們的膚色或出生地，人人生而平等”，但就避談有關其“屎坑”言論的問題。

特朗普上任後首次體檢

醫生：他非常健康

71歲的美國總統特朗普昨天完成就上任後首次身體健康檢查，白宮發表聲明指，醫生表示特朗普的身體非常健康，詳細檢查報告待白宮核定後，才對外公佈。

特朗普前往馬里蘭州的沃爾特里德國家軍事醫學中心做身體檢查，包括量血壓、膽固醇、血糖、心跳率和體重等。

特朗普去年公開的身體狀況報告，當時他血壓、膽固醇、血糖等都正常，不過身高近191公尺的他，體重達107公斤，身高體重指數達29.5，屬於超重。

由於最近一本新書《烈焰與怒火：特朗普白宮內幕》引發熱議，內容更指特朗普精神狀況不適宜出任總統，令外界特別關注這次特朗普的體檢結果。

宣稱與特朗普有一腿

成人片女星收52萬掩口費

美國《華爾街日報》引述消息指，特朗普婚後曾搭上一名成人片女星，而前年大選前，該名女性曾在媒體上討論此事，特朗普的律師當時向女星付了13萬美元（約52萬令吉）的掩口費。

報導指，該女星克利福德自稱於2006年在高爾夫球場上認識特朗普，之後兩人發生關係，當時特朗普和現任妻子梅蘭妮結婚才一年。

特朗普的私人律師科恩於前年10月安排付款給克利福德，以換取她不公開與特朗普的關係。

白宮斥炒舊聞

白宮回應，指上述全屬舊聞，早在大選前已被否認，批評《華爾街日報》炒作舊聞。科恩亦說，特朗普否認與克利福德有過任何關係，同時否認掩口費之說。