【英超聯賽】紅軍坐鎮不敗主場 硬撼英超最強

（利物浦13日訊）英超聯賽第23輪迎來一場重中之重的巔峰對決，“紅軍”利物浦將坐鎮晏菲球場迎戰“藍月亮”曼市，紅軍能否借天時地利復仇藍月亮，送對手聯賽首敗？而藍月則放眼時隔80年後，在聯賽中“雙殺”紅軍。

曼市本賽季迄今為止保持不敗，22輪比賽20勝2平0負，藍月亮在半程完成了對BIG5的橫掃，高唱無敵是最寂寞。另外，曼市今季聯賽已經狂轟64球，且僅丟13球，攻防兩端的表現都是英超最佳。目前曼市以62分領跑英超積分榜，甩開第2的曼聯15分，英超冠軍幾乎已經收入囊中。

紅軍這邊也不遑多讓，埃及飛翼薩拉赫已為球隊攻入17球，僅落後榜首的凱恩1球。目前，利物浦已取得各項賽事4連勝，近17場各項比賽未嘗敗績，目前積44分，僅落後第三名的切爾西2分，距離第二名的曼聯也不過一個勝場，全隊上下都冀望延續不敗之勢，向前三名進發。

主帥克洛普受訪時就說：“對於和曼市的比賽，我們已經做好了準備，我們現在的球員狀態非常的好，接連的勝利對於球員的信心有著巨大的鼓勵作用，我們現在對於聯賽前三名有著巨大的渴望，當然我對我的隊員有著巨大的信心。”

盼80年首次雙殺利物浦

雙方近3年的10次交鋒中，利物浦取得5勝3平2負佔據優勢，不過曼市本賽季首回合在主場5比0完爆紅軍。但紅軍在晏菲無懼任何對手，已經跨賽季聯賽主場13場不敗，而近14次聯賽主場對陣曼市，他們也是10勝4平保持不敗。更誇張的一項紀錄是，曼城已經80年沒有能夠在聯賽中雙殺紅軍。

首回合交手雖然紅軍0比5慘敗，但是在馬內吃到紅牌之前，紅軍在場上佔據絕對主導權，雖然庫蒂尼奧離隊，但本場比賽薩拉赫將會傷癒復出，紅軍的攻擊線仍然十分犀利。藍月亮此次的晏菲之行，定然是險象環生。

最貴後衛擋得住藍月風暴？

賽前，曼市主帥瓜迪奧拉也認為他們此次晏菲之行必然荊棘滿佈：“本場比賽定會非常的困難，雖然我們現在排名第一，但是面對利物浦，我們肯定將會變得非常的困難，畢竟現在他們的狀態非常的出色，由於本輪比賽又是在他們的主場，我們肯定將會面臨巨大的困難，而且由於球隊目前存在著一定的傷病，也將導致我對於本場比賽的陣容將會有一定的調整。”

目前曼市陣中傷員有孔帕尼、門迪兩位后防要員，以及巴西前鋒熱蘇斯，不過瓜帥在各個位置上都有充裕的替代人選，而且手中還坐擁斯特林、阿奎羅、薩內、德布勞內等眾多狀態上佳的進攻好手，足壇最貴後衛范迪克剛加盟紅軍不久即迎來這樣艱鉅的挑戰，他能否率領紅軍殘破后防線擋住曼市進攻風暴，也是本場比賽最大看點。