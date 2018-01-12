目無法紀 情侶警員販毒 起210萬現款

（吉隆坡12日訊）一對華裔情侶在過去一年操縱販毒集團，夥同包括1名低階警員的6名男子從緬甸進口冰毒外銷至印尼，大發不義之財，警方在上門逮捕時，還在他們的車上及其他地點搜獲210萬令吉紙鈔！

全國毒品罪案調查總監拿督斯里莫末沙烈今早在特拉華警局召開記者會時指出，這批年齡介於32至59歲的嫌犯有6人是華裔，另外兩人是巫裔，當中只有一對情侶首腦吸毒，其他人的尿檢過關。

進口冰毒外銷至印尼

他也證實，其中一名巫裔嫌犯是隸屬吉隆坡某警區的低階警員。莫末沙烈指出， 武吉阿曼毒品罪案調查部聯合警方毒品特別戰略情報部隊（STING）及吉隆坡毒品罪案調查組，在前晚11時至隔天下午2時30分，先後在隆市、柔佛及森州展開6次的突擊行動。

1嫌犯為警員

“警方先突擊大城堡的一間住宅，逮捕一對華裔情侶，在他們的住家及車裡起獲約10公斤的冰毒及大筆現款；他們的尿檢也不過關。”

他說，警方隨後再到班登柏蘭嶺逮捕3名華裔男子，初步調查他們有毒品、搶劫及偷竊的犯罪紀錄，不過他們的尿檢過關。

“此外，警方也在斯迪亞旺沙及文良港地區分別逮捕2名巫裔男子，他們其中一人是低階警員，警方在他的住家起獲50枚子彈。”

他說，警方在柔佛麻坡的行動中再逮捕1名華裔男子，至於森州芙蓉的行動則沒有斬獲；警方在行動中共起獲210萬令吉現金、10.3公斤冰毒、56克K他命、7.9克大麻、10顆一粒眠及42顆搖頭丸，這批毒品值72萬1000令吉。

“至於起獲的8輛轎車，當中有兩輛是奔馳、一輛Austin Morris Mini、一輛日產轎車、一輛本田轎車及三輛國產轎車，另外還有5只名表及金飾品等財物。”

茶葉包毒品魚目混珠