港澳台藏列國家 萬豪風波續延燒 達美ZARA被盯上

（北京12日訊）國際連鎖酒店集團萬豪酒店中文網站日前被揭在問卷上將港澳台及西藏與中國並列為“國家”，惹來無數中國網民抨擊，集團連續3天三度道歉，最終上海當局下令關閉中文網站及中文版手機應用程式一個星期，但風波仍持續延燒。今日，達美航空、時裝名牌颯拉（ZARA）等外國企業也被中國官媒盯上，批評有關企業的中文網站亦有類似問題。
中國官媒今天早上透過微博，點名批評美國達美航空同樣把港澳台及西藏與中國並列為國家，質疑達美是否想成為“下一個萬豪”。據報導，記者在達美航空中文官網右上角意見或投訴鏈接中發現，“選擇國家”一欄出現與中國並列的西藏，同時還有台灣，但該菜單欄未顯示“國家或地區”字樣，僅寫明為“國家”。
網民促解決台灣問題
此外，達美航空英文官網在選擇國家一欄裡，西藏、香港、澳門、台灣均在列，亦與中國並列出現。
另有網民舉報指，西班牙時裝品牌ZARA及美國美敦力公司的中文網站，亦分別把台灣列為國家；其中美敦力更把“Taiwan”翻譯成“中華民國”。
事件引起網民熱議，不少網民揚言要相關品牌“滾出中國”。有網民認為，“國家和地區”字眼沒問題，單單出現“國家”字眼就有問題了，亦有網民認為，仍有很多外企將台灣當作國家實體看待，除非徹底解決台灣問題，否則無法控管此情況。
被揭點讚藏獨推文 萬豪總裁漏夜道歉
萬豪酒店中文網站遭下令關閉一週並整改用詞，但集團旗下“萬豪禮賞”推特賬號昨天卻在藏獨賬號“西藏之友”一則感謝“萬豪禮賞”在用戶問卷調查中把西藏列為“國家”的貼文點讚，隨即引發震盪。
今天凌晨，萬豪國際集團微博賬號“萬豪禮賞”迅速發出該集團總裁索倫森的致歉信。信中為錯誤將西藏等中國領土列為國家選項道歉，並稱為支持西藏獨立的推文點讚是個別員工的過失，強調“絕不支持任何蓄意顛覆中國主權及領土完整的行為”。
據報導，上海市旅遊局已介入該事件，昨晚緊急約談該集團上海公司負責人，嚴正強調所有在華酒店必須遵守中國法律，尊重中國人民感情。
當局也要求萬豪酒店管理層立即查明事實，說明情況，並向公眾真誠道歉、立即落實整改，對相關責任人嚴肅處理，並配合相關部門依法調查處理。萬豪相關負責人表示已深刻認識到問題嚴重性，允諾認真配合調查，落實整改要求，回應社會關切。