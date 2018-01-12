港澳台藏列國家 萬豪風波續延燒 達美ZARA被盯上

（北京12日訊）國際連鎖酒店集團萬豪酒店中文網站日前被揭在問卷上將港澳台及西藏與中國並列為“國家”，惹來無數中國網民抨擊，集團連續3天三度道歉，最終上海當局下令關閉中文網站及中文版手機應用程式一個星期，但風波仍持續延燒。今日，達美航空、時裝名牌颯拉（ZARA）等外國企業也被中國官媒盯上，批評有關企業的中文網站亦有類似問題。

中國官媒今天早上透過微博，點名批評美國達美航空同樣把港澳台及西藏與中國並列為國家，質疑達美是否想成為“下一個萬豪”。據報導，記者在達美航空中文官網右上角意見或投訴鏈接中發現，“選擇國家”一欄出現與中國並列的西藏，同時還有台灣，但該菜單欄未顯示“國家或地區”字樣，僅寫明為“國家”。

網民促解決台灣問題

此外，達美航空英文官網在選擇國家一欄裡，西藏、香港、澳門、台灣均在列，亦與中國並列出現。

另有網民舉報指，西班牙時裝品牌ZARA及美國美敦力公司的中文網站，亦分別把台灣列為國家；其中美敦力更把“Taiwan”翻譯成“中華民國”。

事件引起網民熱議，不少網民揚言要相關品牌“滾出中國”。有網民認為，“國家和地區”字眼沒問題，單單出現“國家”字眼就有問題了，亦有網民認為，仍有很多外企將台灣當作國家實體看待，除非徹底解決台灣問題，否則無法控管此情況。