【英超聯賽】切爾西陷入平局怪圈 主戰藍狐不容再失

（倫敦12日訊）英超聯賽本週末進入第23輪爭奪戰，“藍調”切爾西將於當地時間週六坐鎮史丹福橋球場，迎戰“狐狸”列斯特，作為過去兩個賽季的聯賽冠軍，兩支球隊的近況同樣是大相逕庭：切爾西各項賽事遭遇3連平，列斯特過去7場比賽則只取得一場勝利。力爭三分，是兩隊此番對決的唯一目標。

本賽季英超正逐漸失去懸念，曼市捧起冠軍只是時間上的問題，曼聯、切爾西、利物浦、熱刺和阿申納的前四爭奪戰更為引人關注，5隊差距在8分之間，切爾西在上輪戰平阿申納後，讓出幸苦奪來的第二把交椅，目前落後曼聯1分而已。

隨著老二爭奪戰不斷升溫，雙方陣營主帥的口水仗也愈演愈烈，然而尷尬的是，自口水仗打響之日起，孔蒂的球隊已經遭遇連續3場平局，穆裡尼奧的球隊則取得兩連勝。聯賽德比戰、足總杯與聯賽杯接連遭遇平局，歐冠16強即將面對強大的巴塞羅納，可以預見，孔蒂接下來的日子不太好過。

面對全英超最嚴苛的老闆（阿布拉莫維奇），意大利人必須重整球隊旗鼓，迎接即將到來的魔鬼賽程，否則等待着孔蒂將是殘酷的下課命運。

鈍矛遇上破盾

進入聯賽下半程，切爾西的鋒無力問題顯得更加明顯：莫拉塔過去6場比賽只打進1球、巴舒亞伊難堪重任，藍調如今的進球更多仰仗的竟是阿隆索的插上進攻，如何重新激活前場攻擊線是孔蒂目前最迫切要解決的問題。

而他們的對手列斯特本賽季則遭遇着防線危機，過去5場比賽球隊，在進攻“三叉戟”瓦爾迪、馬赫雷斯和岡崎慎司持續高產的情況下，糟糕的防守（聯賽32粒失球）成為球隊至今無法殺入聯賽前6的罪魁禍首。因而，是切爾西的“最差”進攻線恢復火力，還是列斯特的“最弱”防線重現血性，無疑將成為彼此獲勝關鍵。

連續4次擒殺狐狸

兩隊過去6場交鋒切爾西4勝1平1負佔據絕對優勢，過去4次交手更是保持全勝，上一次輸給列斯特還要追隨到拉涅利的神奇賽季，而當時穆裡尼奧的球隊正經歷著近20年來球隊最糟糕的開局。如今聯賽主場豪取7連勝的切爾西，這次能否拿列斯特開刀，以一場勝利開啟球隊接下來的魔鬼賽程？