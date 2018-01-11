驅魔騙財 6男女失逾10萬

（吉隆坡11日訊）6名年齡介於30至40歲的男女，因諸事不順，而不慎墜入一對華裔心靈導師夫婦的陷阱，前后被騙走了超過10萬令吉。這對夫婦以“邪靈纏身”為由，要求受害者花錢作法，還嘗試說服他們借錢參與冥想課程，並恐嚇一旦停課，邪靈便會重新附身及磁場受到破壞，6人在擔心運程恐有阻礙下，唯有乖乖再三掏錢參加。

6名受害者分別是王女士、鄭女士、童小姐、劉女士、楊女士及梁先生。他們今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會揭露，這對老千夫婦皆以“邪靈纏身”為由，要求他們花錢做法事驅趕邪靈。

他們提到，夫婦之後還嘗試說服他們向人借錢，參與冥想課程，並恫言一旦停止上課，邪靈便會重新附身，影響他們的磁場。

作法驅趕邪靈

其中童小姐是這6人當中，最早認識這對夫婦的。來自怡保的她是於2010年，經朋友介紹，認識了該名自稱是心靈導師的龔姓男子，對方第一眼見到她時，就聲稱她身上發出的靈光很強，當時她想到這可能跟她平日樂於助人和拯救動物有關。

她當下並不以為意，直到該名男子的妻子來找她時，她才慢慢墜入對方的騙局。

“她（男子的妻子）跟我說，這牽涉到我的前世今生，所以我須成為她的學生，才能將身上的邪靈清除。”

結果，童小姐信以為真，掏出5000令吉報名參加了這對夫婦的冥想課程，期間，其家人和男友一度給予告誡，這對夫婦有可能是老千，要她提高警惕。

勸勿幫助動物

“當我向這對夫婦提及家人的看法時，對方反勸我跟家人和男友斷絕關係，還不斷向我洗腦，要我選擇性幫人，特別是不要幫助動物。”

長達8年後當她清醒頓悟時，開口向這對夫婦提出要脫離冥想課程時，他們卻四處造謠，指童小姐是被邪靈所控制，導致她不想繼續上課。

如今童小姐已與男友分手，甚至還被這對夫婦洗腦不必工作，而處在失業中。

受害者花近萬元作法