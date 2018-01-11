驅魔騙財 6男女失逾10萬

（吉隆坡11日訊）6名年齡介於30至40歲的男女，因諸事不順，而不慎墜入一對華裔心靈導師夫婦的陷阱，前后被騙走了超過10萬令吉。這對夫婦以“邪靈纏身”為由，要求受害者花錢作法，還嘗試說服他們借錢參與冥想課程，並恐嚇一旦停課，邪靈便會重新附身及磁場受到破壞，6人在擔心運程恐有阻礙下，唯有乖乖再三掏錢參加。
6名受害者分別是王女士、鄭女士、童小姐、劉女士、楊女士及梁先生。他們今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會揭露，這對老千夫婦皆以“邪靈纏身”為由，要求他們花錢做法事驅趕邪靈。
他們提到，夫婦之後還嘗試說服他們向人借錢，參與冥想課程，並恫言一旦停止上課，邪靈便會重新附身，影響他們的磁場。
作法驅趕邪靈
其中童小姐是這6人當中，最早認識這對夫婦的。來自怡保的她是於2010年，經朋友介紹，認識了該名自稱是心靈導師的龔姓男子，對方第一眼見到她時，就聲稱她身上發出的靈光很強，當時她想到這可能跟她平日樂於助人和拯救動物有關。
她當下並不以為意，直到該名男子的妻子來找她時，她才慢慢墜入對方的騙局。
“她（男子的妻子）跟我說，這牽涉到我的前世今生，所以我須成為她的學生，才能將身上的邪靈清除。”
結果，童小姐信以為真，掏出5000令吉報名參加了這對夫婦的冥想課程，期間，其家人和男友一度給予告誡，這對夫婦有可能是老千，要她提高警惕。
勸勿幫助動物
“當我向這對夫婦提及家人的看法時，對方反勸我跟家人和男友斷絕關係，還不斷向我洗腦，要我選擇性幫人，特別是不要幫助動物。”
長達8年後當她清醒頓悟時，開口向這對夫婦提出要脫離冥想課程時，他們卻四處造謠，指童小姐是被邪靈所控制，導致她不想繼續上課。
如今童小姐已與男友分手，甚至還被這對夫婦洗腦不必工作，而處在失業中。
受害者花近萬元作法
另一名受害者王女士（35歲）則是於2014年6月，在臉書的一個媽媽群組分享，稱自己的印尼女傭將使用過的13片衛生棉放在天花板裡，擔心女傭下降頭的故事後，認識到該名龔姓的心靈大師男子。
她指出，該名心靈大師攜帶妻子到其住家來，聲稱其住家內外有邪靈，需進行能量淨化和清除儀式，結果在2014年至2016年這2年期間，她共支付了7000令吉，作為6次的清除邪靈費用。
不僅如此，這對夫婦還到王女士父母的住家、父親辦公室、祖父母的墳墓及位於海外的姐姐住家進行清除儀式，共收費9000令吉。
王女士說，這對夫婦還說服她到他們的住家參與冥想課程，每周4次，每次30令吉，如果她缺課或停止課程，他們就會恐嚇稱邪靈緊跟隨著她，讓她害怕不已。
她披露，她是於去年4月停止冥想課程，但之前已耗費了3萬令吉在這對夫婦的身上。
諸事不順尋求協助
6名受害者是因參與心靈導師夫婦開辦的冥想課程後結識，他們發現不妥後，已於去年4月停止課程，被騙數額介於5000令吉至4萬令吉。
其中一名受害者劉女士向媒體披露，她今年因要準備婚事，而決定不參與最後的冥想課程，結果這對夫婦使出相同的心理戰術，恐嚇她若一旦缺課或停止上課，邪靈便會重新糾纏她。
她說，她不是一個迷信的人，所以拒絕相信，但前後已花了1萬令吉。
另一鄭姓女受害者，則是透過朋友介紹認識這對華裔夫婦。她披露，4年前，她因諸事不順心，而尋求這對華裔夫婦的協助，以為可讓運程變的順風順水，沒想到卻被騙了4萬令吉。
“去年，我因工作緣故而出國了一段時間，很少參與他們的課程，他們就說我身上有邪靈，影響到我不上課，還嚇唬我邪靈會影響家人，一再說服我參與課程。”
嚇唬邪靈影響胎兒
楊女士則申訴，龔姓男子的妻子跟她居住在同一花園，有一天對方上門拜訪她時，直指其家中藏有邪靈，嚇唬她邪靈常常跟隨其女兒前往學校 。
“更可怕的是，當時我恰巧懷孕，她說邪靈還會影響到我肚裡的小寶寶，要我花錢消災解難，結果我不疑有詐而花了2萬令吉。”
唯一求助的男受害者楊先生提到，他是因家裡的弟弟生病，以為弟弟被邪靈纏身，而經同樣是受害者的朋友鄭小姐介紹下，認識了這對華裔夫婦。
楊先生雖沒參與任何的冥想課程，但卻花了近1萬令吉讓這對夫婦進行能量淨化和清除邪靈儀式。
他表示，他們6人是經討論後，發現華裔夫婦對他們使用的招數和說法如出一轍，覺得可疑，才尋求馬華公共服務及投訴部協助。
接4投訴 張天賜吁勿迷信
張天賜聲稱，其投訴部去年接獲4宗類似的投訴，被騙數額達78萬6000令吉，2016年同樣也是4宗，被騙數額為30萬5000令吉，因此，他呼吁大眾不要迷信，以免墜入老千的圈套。