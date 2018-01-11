闖巴黎麗茲酒店開鎗 5匪劫逾2224萬珠寶

（巴黎11日訊）法國巴黎著名五星級麗茲酒店（Ritz Paris）發生械劫案，5名匪徒闖入酒店內的珠寶店連開數鎗，過後搶走價值逾470萬歐元（約2224萬令吉）珠寶。其中3名匪徒在逃逸時被捕，目前還有2人在逃。

案發於當地時間昨午6時半（大馬時間今日凌晨1時半），5名戴面罩的匪徒闖入位於芳登廣場的麗茲酒店，用斧頭砸破珠寶店的玻璃櫥窗，再搶走名貴珠寶。珠寶店職員都不敢反抗，但有兩名職員暗中報警求助。

3人落網2在逃

有目擊者表示，匪徒衝入酒店後隨即開鎗，引起混亂，現場聽到最少10下鎗聲，並有一名酒店員工受傷。不過，警方表示無人受傷。據悉，當時在附近的賓客在職員協助下紛紛逃到廚房暫避，有客人表示最初以為發生恐怖襲擊，酒店職員呼籲客人保持冷靜，後來才知道是發生劫案。

案發地點不遠處的警局聞訊出動，成功攔截其中3匪，但3人身上都沒有贓物，警方相信在逃匪徒共有兩把鎗械。

疑盜竊組織所為

據當地媒體報導，警方正調查國際珠寶盜竊組織“粉紅豹”（Pink Panther）是否背後主謀。該集團活躍於歐洲各地，成員主要是來自巴爾幹半島的退伍軍人，2003年曾在倫敦犯下一宗矚目劫案，把一顆價值50萬英鎊（約267萬令吉）的鑽石藏在一瓶面霜內偷走。

另外，該集團亦涉及2013年在康城發生的珠寶展搶劫案，搶走價值1.03億歐元（約4.88億令吉）珠寶，是歷來最大宗珠寶劫案。