【英格蘭聯賽杯】24日次回合定生死 藍鎗悶平

（倫敦11日訊）由倫敦兩大豪門切爾西主場迎戰阿申納的英格蘭聯賽杯第二場半決賽，兩隊皆無法創造出機會，最終0比0收場，第二回合訂於本月24日在酋長球場進行。
切爾西和阿申納在英超賽場的戰績欠佳，前者衛冕希望不大，而後者目前只能為前四而戰。不過在聯賽杯賽場，雙方都還有機會爭冠，而上一場在英超對陣，兩隊也戰成2比2平局。
阿申納主帥溫格本場禁賽，只能夠坐在觀眾席。比賽剛開始不到2分鐘，切爾西就發動攻勢，阿扎爾傳球，莫拉塔反越位殺入禁區小角度推射偏出。
第12分鐘，摩西禁區外斜射，皮球被客隊球員擋出禁區。
第14分鐘，貝萊林傳中被阿斯皮利奎塔解圍。第18分鐘，阿ｄ言納獲得任意球機會，扎卡直接射門被人牆擋出。第22分鐘，拉卡澤特在禁區內抽射高出。
第24分鐘，摩西在禁區內一腳射門，奧斯皮納撲救脫手，不過很快拿到球。第27分鐘，阿隆索禁區內抽射擊中對方球員後出底線。第33分鐘，德林克沃特禁區外射門高出橫樑。
小威又受傷被換下
第39分鐘，伊沃比禁區內獲得射門機會，可惜被庫爾圖瓦化解。
第45分鐘，阿斯皮利奎塔將球吊入禁區，小法頭球攻門被奧斯皮納得到。
續賽第51分鐘，扎卡飛鏟呂迪格，拿到一張黃牌。切爾西獲得任意球機會，阿隆索直接射門被人牆擋出。第53分鐘，德林克沃特遠射被封堵。
第56分鐘，阿申納中場威爾謝爾受傷，被埃爾內尼換下，本場比賽擔任阿申納隊長的小威，將隊長袖標戴在穆斯塔菲的臂上。
第66分鐘，阿申納做出第二次換人調整，桑切斯出場換下拉卡澤特。第72分鐘，阿申納反擊，伊沃比的傳球沒有找到桑切斯。
第84分鐘，巴卡約科出場換下阿扎爾。第88分鐘，小法在禁區內和維爾貝克接觸後倒地，裁判沒有表示。最終兩隊0比0。
料定溫格會走人 鎗手傳要安帥接班
據《倫敦晚旗報》獨家報道，如果溫格今夏離開阿申納，槍手將安切洛蒂視為他的頭號替代者。
上賽季結束後，溫格頂著重壓與阿申納簽了一份兩年合同。《倫敦晚旗報》記者得到內幕消息稱，槍手高層認為溫格可能會提前結束合同。
由於溫格和加齊迪斯的權利鬥爭，教授在最近幾個賽季對球隊的決策權逐漸減弱。加齊迪斯認為阿申納的制度太過依賴溫格，試圖引進他人來主導球員談判等工作。
據瞭解，安切洛蒂將在下個月同家人回到倫敦。安切洛蒂曾執教過切爾西，執教經驗豐富。除了安帥之外，阿申納前隊長阿爾特塔也是溫格的潛在繼任者。
厄齊爾膺鎗手12月MVP
阿申納公佈了12月最佳球員票選結果，厄齊爾力壓桑切斯、威爾謝爾和小將奈爾斯當選。
阿申納在12月共踢了8場比賽，取得4勝3和1負戰績。厄齊爾共出戰6場打進2球，期間共創造出20次得分機會，可惜未能收穫助攻。
厄齊爾和小威的得票率皆為40%，厄齊爾只以微小優勢領先。而桑切斯和奈爾斯的得票率分別為11%和9%。
小威剛滿血復出又傷了
剛剛滿血復出的阿申納中場威爾謝爾經過長時間的休養後，終於再次獲得穩定的出場機會，然而他卻在和切爾西的聯賽杯賽中再次受傷被提前換下，可謂流年不利。
本場比賽，溫格還將隊長袖標給了小威，而在受傷前，小威的表現稱得上不錯，他在上半時一次直傳找到拉卡澤特，後者的射門險些攻破切爾西龍門。然而下半場開場僅10分鐘，小威就在防守時受傷，很快就被埃爾內尼換下。
談到小威受傷一事，溫格說道：“他的腳踝扭傷了，這就是我現在所知道的。週日的比賽他還能上嗎？要傷多久？我不知道。”
《太陽報》認為，小威的傷勢不能輕視，表面上看起來不嚴重，但在之前小威傷停幾個月時也出現過同樣的情況。
2015/16賽季，小威在各項賽事只出場3次，上賽季他的傷情有好轉，在伯恩茅斯得到27次出場。新賽季，小威再次得到溫格的重用，在過去21天內踢了6場比賽，一周前對陣切爾西，他還打進了自2015年以來的首球。
小威的合同今夏到期，憑藉最近連續首發的表現，槍手最近也在準備與他談續約。但《鏡報》報道，小威的新合同暗藏玄機。目前其周薪為12萬英鎊，而新合同是9萬英鎊周薪+出場費，也就是說只有能夠保持健康並多出場，他才能夠得到更高收入。