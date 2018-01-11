【英格蘭聯賽杯】24日次回合定生死 藍鎗悶平

（倫敦11日訊）由倫敦兩大豪門切爾西主場迎戰阿申納的英格蘭聯賽杯第二場半決賽，兩隊皆無法創造出機會，最終0比0收場，第二回合訂於本月24日在酋長球場進行。

切爾西和阿申納在英超賽場的戰績欠佳，前者衛冕希望不大，而後者目前只能為前四而戰。不過在聯賽杯賽場，雙方都還有機會爭冠，而上一場在英超對陣，兩隊也戰成2比2平局。

阿申納主帥溫格本場禁賽，只能夠坐在觀眾席。比賽剛開始不到2分鐘，切爾西就發動攻勢，阿扎爾傳球，莫拉塔反越位殺入禁區小角度推射偏出。

第12分鐘，摩西禁區外斜射，皮球被客隊球員擋出禁區。

第14分鐘，貝萊林傳中被阿斯皮利奎塔解圍。第18分鐘，阿ｄ言納獲得任意球機會，扎卡直接射門被人牆擋出。第22分鐘，拉卡澤特在禁區內抽射高出。

第24分鐘，摩西在禁區內一腳射門，奧斯皮納撲救脫手，不過很快拿到球。第27分鐘，阿隆索禁區內抽射擊中對方球員後出底線。第33分鐘，德林克沃特禁區外射門高出橫樑。

小威又受傷被換下

第39分鐘，伊沃比禁區內獲得射門機會，可惜被庫爾圖瓦化解。

第45分鐘，阿斯皮利奎塔將球吊入禁區，小法頭球攻門被奧斯皮納得到。

續賽第51分鐘，扎卡飛鏟呂迪格，拿到一張黃牌。切爾西獲得任意球機會，阿隆索直接射門被人牆擋出。第53分鐘，德林克沃特遠射被封堵。

第56分鐘，阿申納中場威爾謝爾受傷，被埃爾內尼換下，本場比賽擔任阿申納隊長的小威，將隊長袖標戴在穆斯塔菲的臂上。

第66分鐘，阿申納做出第二次換人調整，桑切斯出場換下拉卡澤特。第72分鐘，阿申納反擊，伊沃比的傳球沒有找到桑切斯。

第84分鐘，巴卡約科出場換下阿扎爾。第88分鐘，小法在禁區內和維爾貝克接觸後倒地，裁判沒有表示。最終兩隊0比0。

料定溫格會走人 鎗手傳要安帥接班