不只藍潔瑛 金牌女教母指控 曾志偉玷汙女模

（北京11日訊）現年54歲的香港女星藍潔瑛近年淡出螢光幕，目前瘋傳一段多年前她受訪內容，當時她自爆曾遭兩位演藝圈大哥性侵，其中1位指向曾志偉，而他透過律師發表聲明，嚴正否認此事，揚言對散佈者提告，不料71歲華籍“金牌女模教母”韓穎華，也出面指控曾志偉是人渣，不只一次性侵女藝人。“娛樂界眾所周知”，還說這件事情她周遭朋友都知道。

培育國際超模

韓穎華表示，有次帶著模特兒到香港演出，曾志偉當好人帶模特們去KTV，其實是變相“扯皮條”。“老婆子（韓穎華）教過學生到什麼陌生地方，要是有頭有臉的人晚上請你出去玩，別跟！這賤人（指曾志偉）過來搭訕，學生沒搭理，結果賤人說了一個天王巨星也會去，一幫孩子就動心了。

老婆子有一名學生也去了。老婆子教過學生在任何公眾場合上洗手間回來。自己喝過杯子或者瓶子別再碰。孩子上完廁所出來拿起來喝了才記得老師說過的，立馬去廁所挖喉嚨吐出來。出來的時候其他六名模特個個都倒下來。在場的男的，一個擁抱一個走了。剩下老婆子學生：韓姨，我當時發根發涼，手發抖。這時候曾志偉與另一名賤男用廣東話說：怎麼還沒見效？孩子聽到立馬躺下來，被拽上車，後來學生用老婆子教的那套脫身（不能在網上教，不然色狼們學到了）學生第二天早班航班一個人回北京。其他6名模特沒露臉。

”萬一被性侵，別害羞，是侵害你的賤人該覺得羞恥！立馬報警！就是沒人報警，這種賤人屢屢得逞！”韓穎華爆料後，目前曾志偉尚未對此做出回應。

韓穎華曾擔任美國福特模特經紀公司亞太區總裁，舉辦過世界國際超模大賽，培育許多國際超模，杜鵑、李艾、呂燕都是經由她發掘成為國際級超模。

性侵影片漏洞多 曾志偉打假喊告

對於中國互聯網一則文章，涉曾志偉與藍潔瑛事件有關，更有網絡平台上公然傳播“曾志偉性侵藍潔瑛”等經剪輯的不實視頻。

對此，曾志偉昨透過律師發表聲明，嚴正否認此事，並揚言要對不實消息的散布者提告。

該段曝光的影片和原先周刊報導的版本多有不同之處，影片卻變成女聲，疑點重重，似是被有心人重製、移花接木。

曾志偉不甘被網友抹黑，在聲明裡寫道：“網傳所謂‘曾志偉性侵藍潔瑛’影片是經剪輯的不實信息。”也警告轉載者在第一時間刪除影片，以免觸法，並共同抵制網路謠言。

藍潔瑛近來少出門