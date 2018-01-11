不要媽媽嫁給他 少女被掐死藏屍後車箱 與繼父交惡慘遭毒手

Create: 01/11/2018 - 10:10
: syng

（美里10日訊）13歲華裔少女被藏屍後車廂案件引起哄動，警方調查發現，死者是因為無法接受嫌犯將成為她的繼父，與對方起爭執時遭掐死。

美里警區主任林明城助理總監今早在記者會上披露，警方初步調查發現，嫌犯（33歲）與死者陳彩微（13歲，譯音）關係差，死者排斥嫌犯成為其繼父。

同時，死者不滿嫌犯經常向其母親討錢，兩人昨早在家中爆發口角，結果死者不幸遭嫌犯掐死。

死者生前在美里北區某國中就讀中一班，與母親、姐姐和嫌犯同住一屋簷下。

據了解，查案官昨晚在嫌犯落網后展開一番盤查，同時押嫌犯到死者住家蒐集証據。

美里刑事調查組高級調查官李志傑助理警監為本案調查官，昨晚在嫌犯指引下，回到案發住處進行案件模擬重演。

招認在家中掐死少女

消息稱，嫌犯昨晚已向警方招認在家中掐死死者。嫌犯在第二案發現場，即嫌犯試圖棄屍之處，被巡邏車追捕遭截停扣查。

事發后，嫌犯發現死者沒有氣息，於是把其遺體搬到轎車后車廂，再驅車到距離15公里外的瓜拉峇南工業區玻璃市路一條小路草叢旁，疑準備棄屍河中。

昨午5時55分，嫌犯下車打開車后廂時，發現有巡邏警車出現，疑心虛並慌張關上車后廂蓋，匆匆上車及猛踩油門離去。

由於嫌犯行跡可疑引起巡警懷疑，因此驅車展開追逐戰，在約5公里開外的美里海港局路截停嫌犯轎車。

嫌犯神色慌張，接受巡警進一步臨檢時，被查出車後廂藏屍。

另外，警方今午押嫌犯上庭，獲法庭批准延長扣留7天。 

未見妹回家姐通知母找人

發現妹妹和嫌犯同時失蹤後，死者的姐姐立即通知母親，不料晚上即接獲死者遇害的消息。

據了解，死者的母親在一家理髮店工作，死者就讀下午班，平常乘坐校車上下學。死者的母親昨日通知校車司機不必接死者上學，因為嫌犯會負責駕車載死者到學校。

死者的姐姐（15歲）昨日傍晚6時遲遲未見妹妹回家，心里感到不安，加上嫌犯也不在家，因此撥電詢問母親，由母親聯絡老師才得知死者沒上學，擔心女兒的安危，在僱主協助下驅車四處找尋死者。

據悉，死者的生父在詩巫，姐妹倆常與父親聯絡，關係良好。

死者和姐姐及母親三母女原本住在柏邁再也祖屋，不久前才搬到店屋樓上的出租單位。

 

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