林冠英低價購屋控貪 326開庭 23天審訊

（檳城10日訊）檳州首席部長林冠英涉嫌向商人彭麗君以低價購屋案，在聯邦法院於去年12月14日裁決，宣判有關規定被告在審訊前入稟答辯書的2009年反貪會法令62條文沒有違憲後，案件今日在檳高庭過堂，高庭法官拿督哈達麗雅案訂3月26日開審，審訊日23天。
哈達麗雅所訂下的審訊日共有5個星期，從3月杪開始至5月尾，即3月26日至30日、4月9日至12日、4月23日至27日、5月7日至10日、5月21日至25日。
她說，這次案件將如期進行，情況不同去年，因為所有事情已解決，除非她需出席官方活動或課程。
此案原訂在去年3月杪開審，但因當時辯方不滿在審訊前入稟答辯書的規定，而入稟高庭挑戰2009年反貪會法令62條文違憲，控辯雙方就此一路上訴到聯邦法院，最終於去年12月控方獲勝，才告一段落，案件得以定下開審日期。
控狀不改小修日期
哥賓星：尚未看到
控方拿督莫哈末瑪斯里副檢察司向法官指出，控方將會對控狀作出修改，但這只是日期上的小修，觸犯的條文還是相同。
他說，因今日2名被告沒出庭，而無法向2人讀出修改後的控狀，待案件審訊日2人出庭時，再對他倆讀出修改後的控狀。
他也指控方屆時大約會有40名證人上庭供證，並希望案件儘早審結，而法官則指一天的審訊約會傳召5名證人供證。
林冠英代表律師哥賓星隨後在庭外受訪時指出，辯方目前還未看到修改後的控狀，彭麗君代表律師則是拿督希丹巴仁、鄭寶德及魯奔古瑪。
林冠英面對2控狀
林冠英共面對2項指控，指他於2014年7月18日在光大28樓行動室，身為一名公務員即檳州首長，利用本身職務在州規劃委員會上批准Magnificent Emblem公司申請西南區第436及437地段從農業地轉換為發展地，使其本身及妻子周玉清從中受賄賂，觸犯2009年反貪污委員會法令23條文，並可在24條文下被定罪。
次控狀指林冠英於2015年7月28日在賓鴻路25號洋房，身為檳州首長，在知道與彭麗君有公務關係下，仍為自己取得有價之物，即從彭麗君處以280萬令吉購得市價427萬令吉位於賓鴻路的房產，觸犯刑事法典165條文。
在此條文下罪成，可被判處不超過2年監禁、或罰款、或兩者兼施。
至於彭麗君則被控於2015年7月28日在賓鴻路25號洋房，在知道林冠英身為公務員即首長，及知道本身與林冠英有公務關係下，提供林冠英回報，即以低於市價的價格280萬令吉售賣市價427萬令吉位於賓鴻路25號的房產給林冠英，形同串謀，觸犯刑事法典109條文，可與刑事法典165條文同讀。
在此條文下罪成，可被判處不超過兩年監禁、或罰款、或兩者兼施。