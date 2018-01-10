林冠英低價購屋控貪 326開庭 23天審訊

（檳城10日訊）檳州首席部長林冠英涉嫌向商人彭麗君以低價購屋案，在聯邦法院於去年12月14日裁決，宣判有關規定被告在審訊前入稟答辯書的2009年反貪會法令62條文沒有違憲後，案件今日在檳高庭過堂，高庭法官拿督哈達麗雅案訂3月26日開審，審訊日23天。

哈達麗雅所訂下的審訊日共有5個星期，從3月杪開始至5月尾，即3月26日至30日、4月9日至12日、4月23日至27日、5月7日至10日、5月21日至25日。

她說，這次案件將如期進行，情況不同去年，因為所有事情已解決，除非她需出席官方活動或課程。

此案原訂在去年3月杪開審，但因當時辯方不滿在審訊前入稟答辯書的規定，而入稟高庭挑戰2009年反貪會法令62條文違憲，控辯雙方就此一路上訴到聯邦法院，最終於去年12月控方獲勝，才告一段落，案件得以定下開審日期。