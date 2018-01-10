中國流感肆虐 民眾搶購囤藥致缺貨

（北京10日訊）步入冬季，中國各地流感肆虐，兒科門診爆滿，不少中國民眾開始囤積專治流感的藥物“奧司他韋”（正式學名Oseltamivir，即特敏福，Tamiflu），抑或退燒藥，導致藥房和網上藥店等都出現斷貨情況。

據指，在流感高發的初期，很多藥店的個別種類感冒、退燒藥都出現短時間的脫銷，去年12月中旬曾出現供貨緊張。

北京記者昨天走訪當地逾十家藥房，發現部分店舖已售罄認知度較高的退燒藥“泰諾林”。而利用買藥的手機應用程式定位在朝陽區後搜索“泰諾林”，均發現3種劑型的泰諾林都顯示“無貨”。該平台負責人指，由於流感爆發，“泰諾林”去年12月的銷量，同比前年12月增長4倍。“泰諾林”等退燒藥在北京地區已斷貨。

不少藥店拿不到貨

另外，有家長擔心子女患病時，沒有藥物可服，故開始囤藥。當地一名母親說，其5歲女兒周一出現流感症狀，到醫院求診時無法確診是否患流感。她為省事到藥房買“特敏福”，惟數家店舖都售罄，最終到醫院再次掛號,“才開了兩盒奧司他韋顆粒……要是能買到，我得多買幾盒備著。”

有北京藥房職員指，“特敏福”供不應求，不少藥店都拿不到貨，近期亦會出現缺貨，至於何時能補貨，亦暫未知具體時間。有藥劑師分析，“特敏福”缺貨，一方面因最近需求量大，另邊廂，這類處方藥主要供給渠道為醫院，在流感季，藥房少量的貨源對應大量需求，或現斷貨。

醫生不鼓勵家長囤藥

北京朝陽醫院感染科主任醫生谷麗說，“奧司他韋”是專門抗流感病毒的處方藥，或不合理使用會增加用藥風險，不贊成家長囤藥，亦不建議自行購買自行服用，“相對於囤藥、吃藥，更重要的其實是防護，尤其是戴口罩，可以有效阻隔病毒傳播。”