風暴襲南加州山火區 山泥傾瀉毀屋13死

（洛杉磯10日訊）美國加州受冬季風暴吹襲，導致早前受山火蹂躪的南加州地區昨天發生山泥傾瀉，多棟房屋被由山坡滑下的泥石流沖走，至少13人死亡，廿多人受傷。當局預料死傷數字會繼續上升，已強制部份地區居民疏散。有報導指，上月的山火焚毀山坡上大量植被，加劇山泥傾瀉。

災情最嚴重之一的聖芭芭拉縣，當地有6棟屋子被泥石流完全沖走，另有50人被消防員救出。警方形容現場摧毀情況“像第一次世界大戰戰場”，又相信死亡人數會持續上升，特別是蒙特西托海邊一帶受土石流及洪水侵襲，造成大量傷亡。

災場如戰地 滿目蒼夷

聖巴巴拉縣的蒙特西托市，由於道路被堵塞，救援人員使用直升機把居民吊起送至安全地點。消防員亦跋涉走過及腰的泥漿，在一棟被毀房屋的瓦礫中救起一名14歲女孩，她滿身泥濘，由擔架送走。

工作人員正努力清理洛杉磯各處公路的瓦礫雜物，包括在聖巴巴拉及文圖拉縣邊界被堵塞的101號公路的主要路段。山泥傾瀉由吹襲加州大部分地區的狂風及雷暴引發，三藩市市中心周一錄得8公分雨量，打破了1872年創下的6公分紀錄。

當局早前已對山火災區居民發出疏散令，下令他們在風暴來臨之前撤離，但官員說，只有10至15%的居民服從命令。當局不排除再大規模疏散居民。