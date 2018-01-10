【英格蘭聯賽杯】阿奎羅絕殺布里斯托 曼市勝得好險

（曼徹斯特10日訊）在英超一騎絕塵的曼市，週二在英格蘭聯賽杯半決賽首回合，遭遇到英冠隊布里斯托的頑抗，必須倚靠阿奎羅第92分鐘頭錘絕殺才2比1險勝！

雙方歷史交鋒23場，曼市10勝6和7負佔上風。兩隊最近一次交鋒是2007/08賽季的聯賽杯第2圈，曼市客場2比1獲勝。布里斯托最近一次勝曼市是1979年，該場也是曼市在雙方近7次交鋒的唯一敗績。

瓜迪奧拉祭出4-3-3陣型，德布勞內、貝納爾多、圖雷和曼加拉輪換出場。

暫居英冠第四位的布里斯托，已經連續擊敗普利茅斯、沃福特、史托克、水晶宮以及曼聯；曼市此前淘汰了西布隆、狼隊以及列斯特，其中後兩輪都是點球大戰。

布里斯托一開場就擺出鐵桶陣，曼市展開狂攻，京多安射偏、貝納爾多禁區右側抽射被對方後衛擋出底線、德布勞內右側角球被破壞。布里斯托一次打出反擊，派克禁區線附近冷射被布拉沃撲出底線。

曼市繼續對著對手狂攻，第21分鐘，貝納爾多低射遠角偏出。第25分鐘，德布勞內禁區外發炮，被菲爾丁撲出底線。

斯通斯上半場送點

第33分鐘，客隊的派克弧頂附近右腳抽射，皮球被布拉沃撲住。第43分鐘，博比里德突入禁區被斯通斯鏟倒，布里斯托贏得點球，里德親自操刀右腳勁射進左下死角，布拉沃鞭長莫及，1比0。這是里德本賽季各戰線的第16球。

半場補時第2分鐘，京多安直塞，斯特林與貝席撞牆配合後，禁區右側單挑對方門將右腳挑射空門，被對方中衛弗林特從門線前頭槌解圍。

易邊再戰第55分鐘，布拉沃開大腳，德布勞內中路分球，斯特林禁區右側倒三角回做，德布勞內跟進右腳怒射破門，1比1。

第58分鐘，曼市幾乎反乎反超，德布勞內右腳爆射，皮球被對方後衛伸腳擋出。第69分鐘，德布勞內禁區右側橫傳，斯特林面對對方門將右腳捅射，皮球被封出。1分鐘後，薩內禁區邊緣左腳低射偏出。

第87分鐘，德布勞內禁區前接球，向前一撥緊接著插上在禁區邊緣右腳怒射，皮球被對方後衛擋出。

第92分鐘，貝納爾多禁區前右側斜傳，阿奎羅近距離頭槌沖頂破門，2比1，助曼市再次上演絕殺。次回合訂本月23日，曼市將作客布里斯托。

瓜帥：布里斯托值得尊敬

曼市主場2比1逆轉險勝布里斯托賽後，主帥瓜迪奧拉大讚對手的表現值得尊敬。

“英冠聯賽可能是世上競爭最激烈的第二級聯賽，這就是為什麼英冠球隊總能在杯賽中給更強的球隊製造這麼大的麻煩的原因。”瓜帥說道。

瓜帥本場排出“無鋒陣”，首發的斯特林、貝爾納多和薩內都不是正牌前鋒。對此，瓜迪奧拉表示：“貝爾納多和斯特林可以像前鋒一樣，當然他們和阿奎羅或熱蘇斯，給人的感覺是不一樣的。”

“我們直到最後1分鐘才打進制勝球，這就是我們不斷努力嘗試的結果。兩隊奉獻了一場精彩的比賽，對所有人都是好事。我們不但要贏，還要踢得精彩！”曼市的下一場比賽是大馬時間週一凌晨，英超第23輪，將前往晏菲挑戰利物浦。

德布勞內獲評全場最佳

在曼市險勝布里斯托的這場勝利，“丁丁”德布勞內用出色的發揮證明了自己，他賽后還被WhoScored評為全場最佳。

在球隊0比1落後時，德布勞內打進了扳平的一球。第55分鐘，布拉沃在後場將球傳給德布勞內，丁丁帶球迅速來到了對方禁區前將球分給斯特林，斯特林再回做，德布勞內果斷抽射命中。從帶球策動到完成最後一擊，乾脆俐落。賽後，WhoScored給了德布勞內為全場最高的8.5分。

德布勞內在最近的8次聯賽杯出場，共製造了9粒進球，包括6個進球和3次助攻，如此出色的表現，難怪瓜迪奧拉無論怎麼輪換陣容，始終要把德布勞內留在場上。中場核心、場上隊長，現在的德布勞內是曼市陣中最不可或缺的一員，27歲的他已經成為“藍月”的大佬，他早晚會成為球隊的領袖。

曼市半賽季7次絕殺

曼市補時絕殺布里斯托，這是曼市本賽季第7次在比賽最後10分鐘或者補時階段，上演絕平或者絕殺。

前6次分別是聯賽第2輪對埃弗頓、第3輪對伯恩茅斯、第13輪對哈德斯菲、第14輪對聖徒以及第15輪對鐵錘幫，外加歐冠主場對飛燕諾，其中4次是常規時間最後10分鐘，兩次是補時，分別是第96及第97分鐘。

阿奎羅也成為曼市本賽季又一位最後時刻絕殺的球員，此前6次，有5次記在斯特林賬上，而對陣西罕的比賽，第83分鐘定勝局的是西班牙中場大衛-席爾瓦。

屢屢在比賽最後10分鐘或補時上演絕平或絕殺，曼市的表現被視為有點像上賽季包攬歐冠及西甲的皇馬。本賽季，瓜氏曼市能否複製皇馬的輝煌？且拭目以待。