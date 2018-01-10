門票原價988只賣700 女子墜老千騙局

（吉隆坡9日訊）歌神張學友即將來馬開唱，演唱會的門票更是一票難求，可說是閃殺搶購；一名女子相約友人準備現場感受歌神的魅力，不料竟大意而墜入老千的騙局，不但無票到手而失信友人，還因此賠上2800令吉。

來自森美蘭芙蓉的林小姐（26歲）針對此事，向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜投訴。

她披露，一名自稱Adam的男子聯絡她的姐姐，指手中持有1月26日張學友巡迴演唱會的門票待售。她從姐姐手中取得對方的聯絡號碼後，於2017年12月15日以WhatsApp方式聯系對方。

她表示，原本想要購買4張第三類的別票，價格原是一張550令吉，但對方說，如果能夠當天匯錢就可享有4張共2000令吉的優惠。

她在當天馬上匯款給Adam。過後，對方通知說，其中一張門票恰巧已售出，只剩3張，提議她選擇退款500令吉，或購買一張618令吉的第二類別票。

沒收到門票才知被騙

“我當時拒絕他的提議。他再遊說我買4張gold class的門票，一張票價700令吉（原價為988令吉），我當下因心動而答應對方，並於2017年12月16日再匯800令吉。”

林小姐指出，Adam答應會盡快寄出門票，但她等了兩天都沒有消息，聯絡對方也沒有回覆，甚至遭到對方封鎖。她頓時恍然大悟，知道被騙而在去年12月20日報案。

她承認因一時疏忽，網購前沒查核對方的專頁資料等。她感到慶幸的是，對方沒有寄出門票，否則去到現場，不懂如何分辨門票真偽恐被拒於門外。

主辦單位：可致電查詢

張學友巡迴演唱會主辦單位星藝宣傳部執行員余雪兒提醒民眾，若收到有關出售演唱會門票的消息，務必先瀏覽主辦單位官網或向主要媒體查實。

“我們會公佈授權銷售管道，包括時間和地點。我們不鼓勵大家通過第三方或以轉售方式購票。若收到有人兜售演唱會門票的信息，可致電主辦單位確認。”

張天賜：因貪惹禍

張天賜表示，去年接獲超過10宗有關網購受騙的投訴，損失合計24萬5000令吉。雖然他已多次提醒消費者，但還是有人因價格非常便宜和一時起貪念受騙。

他指出，比起警方商業罪案調查組的數據，該部的投訴只是冰山一角。

“我問受害者為何如此容易被騙？所有受害者都認同一件事實，就是貨品很便宜。他們也承認因貪惹禍。”

張天賜說，網購受害者都是因貪念才上當。所有投訴者都是付了款，卻沒收到貨品。多數投訴的貨品是手機，另有3宗是演唱會門票。

他今日安排兩名購網受害者現身說法，呼籲民眾在網購時提高警惕。在場者還有律師郭朴進。

網購iPhone被騙2350元

另一名網購受害者是來自吉隆坡的黃先生（42歲）。他於2017年12月25日在臉書專頁看到有人兜售iPhone 6s Plus，價格相當廉宜，當下便私詢賣家。對方過後要求通過WhatsApp交談。

他表示，手機市價約2700令吉，對方才開價1700令吉，優惠價相當吸引人。

收千元消費稅引懷疑

他在確認價格後就在當天匯款給對方提供的銀行戶頭。隔天，賣家指他的貨低於2000令吉，運輸公司要求650令吉保險費。

“對方也解釋說，650令吉是可以退回的，所以我才會再匯錢給對方。”

黃先生匯款兩次後，賣家答應會盡快寄貨。但他等了5天依然沒有收到貨，只好再度聯絡賣家詢問。

“這一次，對方說我的貨已抵達吉隆坡，只是給關稅局扣押，要我再匯款1000令吉作為消費稅。他也說，這筆錢在一個星期後可退回，若不付款，貨就會被充公。”

“我當下心想，1700令吉的貨為何需1000令吉的消費稅；因此拒絕匯款，並堅持要求郵寄追蹤號碼。”

“取得號碼後，我也前往郵政局查問，發現號碼無效，當下驚覺被騙。”

黃先生曾嘗試聯絡賣家不果，並於1月4日被對方臉書和WhatsApp封鎖後前往報案。他共損失2350令吉。

針對兩宗個案，郭朴進律師說，他將研究受害者的報案書，接著致函商業罪案調查組。

“除了報警，受害者也可針對網購付款後沒收到貨的事項，在貿消部網站投報。”