【英格蘭聯賽杯】倫敦豪門6天內2度交鋒 藍鎗再分高下

（倫敦9日訊）剛剛在英格蘭足總杯第3圈送杯的阿申納，週三又得迎來另一場惡戰，在英格蘭聯賽杯半決賽首回合作客強敵切爾西，這是兩大倫敦豪門在短短不到一週的第二場倫敦德比大戰。

阿申納剛剛在足總杯第3圈客場爆大冷以2比4不敵英冠隊諾丁罕森林，宣告衛冕失敗

。這是主帥溫格自從1996年上任以來，第一次在這項杯賽的第3圈出局！

而在足總杯之前，阿申納剛剛在本月4日那天，在主場和切爾西展開了一場英超倫敦豪門之戰，並且險些落敗，最終憑借替補貝萊林的補時進球才以2比2逼和藍調。

鑑於英超爭冠無望，要爭四也困難，足總杯也丟失，聯賽杯和歐洲聯賽成為了鎗手本賽季還可一爭的賽事。有眾多鎗迷已經公開不滿溫格的執教，紛紛要他下台。

孔蒂斥賽程影響表現

智利國腳桑切斯看來離隊不可避免，曼市已向鎗手開出報價，溫格在這場聯賽杯賽前揚言，會在冬窗重開后引進更多新援。

對於是否有信心跨過這一場比賽，溫格答：“是的。現在已經進入1月的第二週，我相信阿申納的情況會好轉。”聯賽杯半決賽次回合訂於1月24日。鎗手最近一次奪得聯賽杯是1993年，而溫格入主以來曾兩次分別於2007和2011年打進決賽都輸掉，換句話說，溫格執教21年中鎗手從未捧杯。

自從2011年以來，鎗手也從未在作客史丹福橋的倫敦德比大戰獲勝過。溫格唯一可以慶幸的是，切爾西正遭遇到繁忙賽程，下一場英超主場戰列斯特，足總杯還需重賽，這對於陣容深度不足的藍調是一大短板。

切爾西剛剛在足總杯第3圈客場與英冠隊諾維治互交白卷，上一場英超遭阿申納逼和，連續兩場比賽不勝，主帥孔蒂承認球隊目前不在最佳狀態。

孔蒂認為，切爾西表現欠佳是因為被頻密的賽程影響。“當你必須在每隔三天就打一場，你就會知道這種滋味，你必須不停地比賽，這對於球員們的體力有很大的影響。”

“這場聯賽杯半決賽，切爾西還得和阿申納這樣的強隊交手，對我們更是一大考驗。這場比賽肯定非常重要，我會尋求協助切爾西重奪冠軍。”切爾西最近一次贏得聯賽杯冠軍是2015年。