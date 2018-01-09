韓朝板門破冰會面 冬奧開幕式共同入場

（首爾9日訊）韓國與朝鮮今天在邊境板門店韓方一側的“和平之家”舉行高層會談，為兩國時隔兩年後首度重啟對話。長約一小時的會談進展順利，朝鮮宣布會派出高級別代表團參加下月平昌冬奧會，包括表演團隊及跆拳道隊作示範，啦啦隊亦會隨行，韓國則建議韓朝代表團共同進場。另外，韓方也建議，在下月新春期間舉行韓朝離散家屬團聚。

由朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權率領的5名朝方代表，於上午9時30分越過軍事分界線，步行抵達“和平之家”出席會談。韓國統一部長趙明均與李善權會面前握手，讓記者拍照。

這次是韓國總統文在寅上台後，首次韓朝會談，加上是朝鮮連番試射導彈後，首次向韓國伸出對話橄欖枝，因此受到國際極大關注。

李善權發言時說，兩國民眾對對話及改善關係都有熱切盼望，希望會談有成果，作為新年禮物送給整個民族。趙明均說，好的開始是成功的一半，希望雙方本住鍥而不捨的精神對話，並指朝鮮派團參加平昌冬奧，將令冬奧及冬殘奧成為一屆和平盛典。

金正恩胞妹或任團長

朝鮮選手進入韓國的路徑也備受矚目。據悉，韓國政府希望朝鮮代表團由陸路入境，而此前並無這種先例。朝鮮還提出同時派遣啦啦隊或藝術團等代表團訪韓，屆時朝方代表團團長人選也將成為關注焦點。有分析估計，朝鮮領導人金正恩可能派胞妹金與正擔任代表團團長。

有消息指，韓國正在考慮為朝鮮代表團提供住宿和交通工具，但遭到部分人反對，認為此舉有違對朝制裁決議。

奧委會允延長朝報名期限

此外，雙方共同關注的改善韓朝關係事宜，尤其是去年7月韓方提出舉行軍事會談討論偶發性衝突、舉行紅十字會會談討論離散家屬團聚，亦是此次會談的議題。有分析認為，朝方可能會繼續要求停止韓美聯合軍演和在韓部署美國戰略武器，更可能提到重啟金剛山旅遊專案和開城工業園區等問題，但韓方或堅持朝核問題不解決，不推進大規模韓朝經濟合作。

國際奧委會歡迎韓朝對話，並宣布延長讓朝鮮報名參加平昌冬季奧運會的期限。當局未透露會延長至何時，但大多數運動項目的資格賽已經完成，預計部分朝鮮運動員可以獲得外卡參加個別項目。