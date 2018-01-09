中國南海造島永暑礁軍事化 菲提出外交抗議

（北京、馬尼拉9日訊）菲律賓總統杜特蒂上任後，極力修補與中國的關係，甚至擱置南海議題。但中國近日不斷在島礁上，建築軍事基地，菲律賓國防部長洛倫扎納稱，菲國將針對永暑礁軍事化，向中方提出外交抗議。

根據近日永暑礁的空拍畫面，島礁目前已成為軍事基地，據報島上有一條3125公尺長的飛機跑道，並設有雷達、軍事設備、醫院與約200人的駐軍。

央視節目日前在《軍事報道》發放了永暑島的最新照片，網民形容以鳥瞰角度航拍的永暑礁，就像一艘“永不沉沒的航空母艦”。

報導稱，建有機場、醫院等基礎設施的永暑礁，將是中國在南沙最大的物資集散中心。

斥中方不守信用

永暑礁原是南沙群島中部的一個岩礁，經填海造陸後，成為南沙群島中僅次於美濟礁和渚碧礁的第三大島，目前由中國實際控制，隸屬於海南省三沙市。上月，10名解放軍女兵進駐永暑，是中國海軍南沙島礁部隊組建以來，首次派出女軍人進駐島礁一線執行防衛任務。美國之前曾多次發放永暑礁的衛星相片，質疑中國把南海島礁軍事化。

洛倫扎納昨天在記者會上說，菲律賓的立場是透過外交部，向中國提出抗議。中方曾承諾這些人造島不會軍事化，只用於觀光等和平用途，如果菲方證實中國在人造島上，派駐軍人與部署武器，這代表中國不守信用。

洛倫扎納進一步說，菲律賓外交部知道這些情況，會對中國提出抗議，菲國也設有西菲律賓海（部分南海）特別小組，會與中國外交部進行聯繫。他補充道，政府常常接獲菲律賓漁民投訴，稱遭到中國海警船騷擾，也會對此提出抗議。

菲律賓在南海爭端中，指國土向南海延伸200海浬的經濟海域為西菲律賓海，部分中國在南海的人造島都位在這個範圍內。