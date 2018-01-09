爛賭媽的錯 地下賭場扣2圍觀學生

（吉隆坡8日訊）店屋單位外掛著“大馬華人食物消費者協會”，但卻被不法之徒利用充當非法賭博中心牟利，結果警方聞訊上門突擊，當場扣留46名男女，包括2名圍觀母親賭博的中學生。

據知，警方調查顯示，這個掛著“大馬華人食物消費者協會”的招牌單位，不法業者已租用單位一段時間，因此不排除協會已經搬遷。

蕉賴警區主任阿都干尼說，警方接獲情報，稱蕉賴第一花園某店屋一樓其中一間單位，遭不法之徒利用充當非法賭博中心牟利，因此警方於昨天下午4時30分上門展開突擊行動。

他指出，警方當場逮捕46名男女，包括業者、看守員、賭客和圍觀者。警方上門時，這些人正分別圍在數張桌子賭牌。

他透露，警方在現場除了起獲刻在麻將方塊的牌九之外，也起獲賭桌、籌碼、骰子等賭具，以及逾2萬5000令吉現款。

賭客多數是居民

阿都干尼說，被捕嫌犯年齡介於45至76歲，除了一名圍觀者是越南女子外，餘者都是華裔，當中賭客佔了29人。

不過，他指出，當中2名圍觀母親賭博的中學生，也被警方帶回警局，並再叫兩人的父親到警局接人。

他說，警方調查顯示，其中一名被捕的不法業者，是一名54歲男子，他沒有其他正職，主要收入來自抽取賭客的佣金。

他披露，賭客大部分是當地居民，除了老馬識途光顧之外，也會有“散客”（walk -in）找上門。

阿都干尼說，警方目前在1953年公開場合賭博法令第4（1）（a）、6（1）以及7（1）條文下調查。