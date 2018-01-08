男子騎腳車驚嚇摔倒 打狗罰八千

（八打靈再也8日訊）新加坡華裔男子去年以頭盔暴打狗出氣而被控上八打靈再也推事庭，他今日改口認罪後，被判罰款8000令吉。

推事莫哈末依克萬宣判時說，被告余國洲（譯音）若無法繳付罰款，將以坐牢8個月代替。

他也宣判將此案重要證物，一隻名叫Furby的狗歸還主人。

在為被告求情時，律師傑拉爾德說，此案受害者Furby並無受到嚴重傷害，數個身體檢驗都顯示牠很健康。

被告失2公司經營權

他說，被告是初犯，加上因為打狗的視頻在網上瘋傳而失去兩間公司特許經營權，並且面對網民言語威脅，已算是得到教訓。

他表示，也養了一隻狗的被告是愛狗之人，並且在事發後道歉，深具悔過之心，因此希望推事能夠考量這些因素而減輕被告刑罰。

來自獸醫局的檢察官娜比菈副檢察司則希望推事給予被告應有的懲罰，藉此警惕大眾虐打動物的嚴重性，讓類似案件不再發生。

推事莫哈末依克萬在作出判決前，允許受害者Furby出庭，惟牠在獸醫局官員陪同下，在法庭後堂露臉數秒後便離開。

身穿白襯衫的57歲被告余國洲，從開庭到聆聽判決後都表現冷靜，一臉淡然。

根據控狀，被告被控於2017年4月2日晚上8時49分，在蒲種金鑾鎮美樂花園的警衛亭，涉嫌暴打、傷害與致傷一隻顏色為白色及褐色的混種狗，因此觸犯《1953年動物法令》44（1）（a）條文（虐待動物），並可在《1953年動物法令（2013年修正版）》A1452條文下受罰。

一旦罪成，被告可以被判罰款最高5萬令吉，或坐牢不超過1年，或兩者兼施。

根據媒體早前報導，被告於去年4月騎腳車經過案發地點時，由於被Furby嚇到而摔倒，他一時失控對狗狗拳打腳踢；因他打狗的過程被閉路電視全程錄下，以致視頻上傳到社交媒體後，遭到許多愛狗人的討伐。