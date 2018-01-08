水管爆裂淹水 風雪影響航班 紐約機場大混亂旅客暴怒

（紐約8日訊）受暴風雪吹襲而陷入混亂的美國紐約肯尼迪機場，屋漏偏逢連夜雨，昨天又發生水管爆裂，導致其4號客運大樓淹水，部分原定降落四號客運大樓的國際航班要改飛其他客運大樓或機場，國際離境及國內航班亦都延誤。

據美國有線新聞網絡（CNN）播出的片段顯示，4號客運大樓天花板漏水，大部份地區被淹浸，大樓西面積水超過8公分，當局猜測水管爆裂可能與嚴寒天氣有關，但確實的原因仍有待查詢。

紐約及新澤西港務局稱，使用4號客運大樓的國際航班已暫停降落，已抵達乘客被轉移至其他客運大樓處理。當局籲請乘客前往機場前先向航空公司查詢航班情況。

機場處於混亂狀態

早前，美東大雪已造成空中交通大亂，各地機場逾3420班飛機延誤，肯尼迪機場被大雪延誤的旅客“幾乎暴動”，不少旅客抱怨在飛機上滯留長達20小時。據悉，光是上週六在肯尼迪機場就有170架飛機等待起飛，許多乘客被迫住在機場裡，也有人被困在機上。

淹水事件更導致大批旅客滯留機場，他們需把腳放到椅子上，避免踩到積水，而電梯被淹壞無法運作。有旅客投訴已在機場受困數天，加上淹水令他們完全無法休息；另有旅客指，下機後需等數小時才能領取行李，行程大失預算，整個機場處於混亂狀態。

旅客受困數天無法休息

嚴寒天氣持續影響美東地區，麻省伍斯特巿昨天錄得零下22.8度低溫，打破1942年零下20.6度的紀錄。而羅德島的氣溫下跌至零下19.4度，打破1912年零下18.3度的紀錄。康涅狄格州哈特福德巿錄得零下22.8度，同樣打破1912年的紀錄。

氣象部門指嚴寒天氣有望紓緩，波士頓氣溫今天料回升至零下1度；紐約巿的大風降溫警告已取消，氣溫將回升。