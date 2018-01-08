【英足總杯】鎗手輸森林止步第三圈 溫格生涯頭一遭

（倫敦8日訊）英足總杯第三圈衛冕冠軍阿申納剛亮相就被淘汰出局，還是被低一級的英冠球隊森林淘汰，這還是溫格執教阿申納以來第一次在足總杯第三圈出局，連續21年至少進入第四圈的紀錄告破，“保溫杯”也不管用了。

溫格是足總杯歷史上獲得冠軍次數最多的主教練，帶隊獲得過七次冠軍，過去四個賽季他帶隊三次獲得冠軍，借此保住了本來搖搖欲墜的阿申納帥位，足總杯等於“保溫杯”的說法也是深入人心。不過本賽季衛冕冠軍一出場就遭遇噩夢，客場被同樣內憂外患的森林給淘汰。

阿申納翻船，爆出足總杯第三圈最大的冷門，對手森林還是沒有主教練的英冠球隊，正在由臨時教練布拉齊爾在帶隊。但本場阿申納輸得幾乎沒有脾氣，全場射正球門只有四次，能射進兩個進球已經不容易，而森林有九次射正球門的機會，比阿申納多出一倍還不止。

是役，理查伊首開紀錄，阿申納先丟球後僅僅3分鐘默特薩克就追平比分，但是半場結束前又被理查伊進球槍手再次落後。29歲的美國人理查伊過去為森林隊出場了181次進球只有4球，本場對陣阿申納卻獨中兩元是他在英格蘭賽場第一次梅開二度。

兩送點其一違規仍判有效

後衛噩夢還沒過去，阿申納下半場又迎來了點球夢魘，德比希和霍爾丁一老一少兩個後衛兩次禁區內犯規，這是鎗手在過去三場送出的第4個點球，更加悲慘的是，道爾把比分改寫為4比2的點球，實際上因腳下打滑雙腳都觸到了皮球，雙腳觸球按規則是要取消進球的，但是主裁判和邊裁商量後依然認為進球有效，阿申納失去了最後追平比分的希望。

溫格由於批評裁判點球判罰不公正而被停賽處罰，本場只能坐在看台上觀戰，教授這次終於學乖了，用一句話輕描淡寫的帶過：“我想要說的已經說過很多遍了，我不想要再談論裁判了，我感覺過去說過的就是我想的內容沒什麼可補充了。”

遭遇百年一遇的恥辱

最終阿申納在1995/96賽季以來第一次在足總杯第三輪被淘汰，槍手上一次在足總杯第三輪被淘汰是在1996年1月，首回合1比1戰平雪菲聯隊後在重賽裡0比1輸球被淘汰，溫格當時還在日本執教名古屋。

更恥辱的是，阿申納一場比賽被對手灌入了四個球，森林在英冠聯賽排名都不算靠前的強隊，卻羞辱了默特薩克和奧斯皮納這樣的世界著名國腳領軍的槍手防線。阿申納上一次在足總杯被低級別球隊灌入四球還是在1908年對陣胡爾一戰，那時第一次世界大戰還沒有爆發，馬來西亞也還沒有獨立。