希盟大會揭首相人選 敦馬配旺姐

（沙亞南7日訊）希望聯盟大會預料在傍晚時分宣布，一旦希盟在來屆大選入主布城，將會由希盟總裁兼土著團結黨名譽主席敦馬哈迪，及希盟主席兼公正黨主席拿督斯里旺擔任首相及副首相。

希盟總秘書拿督賽夫丁阿都拉已在希盟大會上致詞時暗示，會有“重大決定”；雖然他沒透露詳情，但一般相信“重大決定”就是宣布正副首相人選。

第二屆希盟大會分為3個環節，即各階層人士表達心聲的人民舞臺、希盟競選宣言委員會成員分享希盟政綱的政策舞臺，及希盟主要領袖向基層致詞，以激起黨員迎戰大選的士氣。

料也公佈西馬國席分配

上述“重大決定”預計會在下午5時，即馬哈迪發表壓軸演講後宣布。

據知，希盟領導層是在昨晚召開會議，對首相人選有了確實的拍案。

在此之前，雖然大多數人支持馬哈迪出任希盟首相人選，但公正黨實權領袖拿督斯里安華似乎並不支持。他在希盟主席理事會日前開會商討首相人選時，特別發表聲明，要求希盟繼續與各界磋商首相人選。

希盟婦女組兼公正黨婦女組主席祖萊達也在昨天公開表態，反對馬哈迪回鍋出任首相，並建議他擔任內閣資政。

此外，希盟大會料也會公佈西馬國會議席分配的方案。

消息指，土團黨將在馬來半島上陣最多國席，即52席；公正黨51席，行動黨34席，誠信黨27席。