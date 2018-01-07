浮羅山背飆腳車險象環生 請管好孩子

（檳城7日訊）去年新山發生少年夜飆腳車遭迎面轎車撞上，釀成8死8傷的慘劇後，很多人似乎並未從中吸取教訓。今日網絡流傳一段幾名少年疑在浮羅山背通往直落巴巷的公路炫技飆腳車的視頻，引起眾多網民大罵“家長怎麼沒管好孩子？”

有關視頻相信是由其中一名腳車騎士所拍，上載者注明視頻是在浮羅山背至直落巴巷的路段拍攝。

視頻可見，4名騎腳車者以高速度下坡，全程無減速，拐彎時甚至利用反向車道緩衝下坡速度，更甚者在腳車高速下坡時，雙腳還向後抬高，趴著騎車！根據視頻拍到的時速器，當時時速達到42公里。

在他們下坡時，拐彎處右邊車道忽現一輛黑色汽車，一名騎車者迅速閃避，於車子擦肩而過，讓人看了為他捏把冷汗！

視頻一出便引起網民謾罵，紛紛要求家長嚴格管制孩子，並要求相關人員對此飆腳車者進行調查，其中更有網民聲稱曾在夜間發現腳車飆車族，已見怪不怪。

網友促家長嚴管孩子

有一網民留言說，晚上11時曾見多名小孩在該路段飆腳車，希望家長嚴加管教，並懇請警方採取行動，避免發生慘案。

視頻上傳一小時便有約200條留言，多數網民將責任怪罪在父母頭上，因父母疏於管教，導致孩子誤交損友，做出這種類似的動作，讓自己陷入危險之餘，甚至危害該區駕駛者。

巫統直落巴巷區州議員沙希旦今日接受《光明日報》記者電訪時說，他還沒有看到該視頻，但在開學前的去年12月已發現該路段出現飆腳車活動，當時警方有對涉及者發出口頭警告。

他說近日內會與警方聯繫，加緊巡查該路段，若有必要將對涉及者採取行動。