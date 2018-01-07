【火與怒風波】特朗普自詡情緒穩定 天才嗆新書虛構 作者是騙子

（華盛頓、倫敦7日訊）美國記者沃爾夫新書《烈燄與怒火：特朗普白宮秘聞》大爆總統特朗普的白宮內幕，惹來外界高度關注。面對外界對精神狀況的質疑，特朗普強調自己不但精神狀況無問題，還是個“情緒穩定的天才”，並反嗆《烈燄與怒火》是內容虛構的小說，作者沃爾夫是騙子。

《烈燄與怒火》週五上市半天內，即登上暢銷冠軍，書中聲稱部分官員相信特朗普有學習或認知障礙症，亦有人懷疑他患有專注力失調及過度活躍症，更指“白宮職員視特朗普如小孩”。

特朗普昨天在大衛營舉行的記者會上稱，他人生中最大的兩項資質，就是精神穩定及很聰明，他不但畢業於最好的大學，是一名傑出學生，畢業後還由頂尖商人變為當紅電視明星，更在首次參選總統就當選，顯示他不止聰明，更是天才，是一名精神非常穩定的天才。

痛批新書是恥辱

特朗普指沃爾夫是個為賣書而編故事的失敗者，寫出這本書是種恥辱，他亦表示從未同意沃爾夫就新書內容進行訪問，又責怪白宮前首席策略師班農容許沃爾夫進入白宮。

特朗普曾於2016年接受過沃爾夫的訪問，但堅稱對方“完全不了解我”，更無進行三小時的錄音專訪，認為這一切是沃爾夫幻想出來的。他也批評美國誹謗法太弱，若再嚴厲些，這情況就不會出現。