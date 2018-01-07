【火與怒風波】特朗普自詡情緒穩定 天才嗆新書虛構 作者是騙子

（華盛頓、倫敦7日訊）美國記者沃爾夫新書《烈燄與怒火：特朗普白宮秘聞》大爆總統特朗普的白宮內幕，惹來外界高度關注。面對外界對精神狀況的質疑，特朗普強調自己不但精神狀況無問題，還是個“情緒穩定的天才”，並反嗆《烈燄與怒火》是內容虛構的小說，作者沃爾夫是騙子。
《烈燄與怒火》週五上市半天內，即登上暢銷冠軍，書中聲稱部分官員相信特朗普有學習或認知障礙症，亦有人懷疑他患有專注力失調及過度活躍症，更指“白宮職員視特朗普如小孩”。
特朗普昨天在大衛營舉行的記者會上稱，他人生中最大的兩項資質，就是精神穩定及很聰明，他不但畢業於最好的大學，是一名傑出學生，畢業後還由頂尖商人變為當紅電視明星，更在首次參選總統就當選，顯示他不止聰明，更是天才，是一名精神非常穩定的天才。
痛批新書是恥辱
特朗普指沃爾夫是個為賣書而編故事的失敗者，寫出這本書是種恥辱，他亦表示從未同意沃爾夫就新書內容進行訪問，又責怪白宮前首席策略師班農容許沃爾夫進入白宮。
特朗普曾於2016年接受過沃爾夫的訪問，但堅稱對方“完全不了解我”，更無進行三小時的錄音專訪，認為這一切是沃爾夫幻想出來的。他也批評美國誹謗法太弱，若再嚴厲些，這情況就不會出現。
哈里大婚未邀特朗普 或連累美英貿易協議
沃爾夫警告，若特朗普不獲邀出席英國哈里王子大婚，英國首相特麗莎梅在脫歐後與美國的貿易協議將泡湯，並直指特朗普外交政策原則很簡單，“只希望別人奉承他”。
沃爾夫接受英國傳媒訪問，表示特朗普的訪英之旅只是想蓋過英女王風頭，令英女王彷彿上他的真人秀一般，因他總想成為眾人焦點。沃爾夫續指，特朗普外交政策是以不損害自身利益為前提，希望英國人奉承他，認同他的地緣政策幻想，只要英國隨他所願付出，他才會看重英國。
沃爾夫又稱於2016年英國脫歐公投前兩周，他曾訪問特朗普，然而對方對脫歐卻一無所知。
傳奧巴馬夫婦獲邀出席
沃爾夫的說法，與英國政府高官的推測呼應。
英國《太陽報》上月報導，指哈里已表明想邀請美國前總統奧巴馬夫婦出席他的婚禮，但該名官員擔心難兩全齊美，怕特朗普會因一位他經常批評的前總統捷足先登見到英女王而不高興，影響英美關係。