【英足總杯】喝着紅酒挺進32強 藍月四線衝冠

（曼徹斯特7日訊）聯賽無敵、歐冠強勢、聯賽杯打到半決賽，“藍月亮”曼市現在連英足總杯也不放過！

當地時間週六，曼市坐鎮伊蒂哈德球場迎戰英超“黑馬”彭利，儘管一度處於落後，瓜迪奧拉球隊碾壓式進攻，最終換來4比1的大勝，順利挺進32強。

這場比賽，從技術統計就知道曼市有多麼厲害。全場77%的控球率，高達92%的傳球成功率，20次射門，都遠遠超過了對手。半場落後又如何？45分鐘連入4球，打得對手毫無脾氣。

此外，本場比賽第21分鐘，曼市主場的現場球迷們集體鼓掌，向21號大衛-席爾瓦表示支持。球迷不僅看得舒服，而且贏得溫馨。

進入繁忙的聖誕賽程時，大衛-席爾瓦因為家庭緣故缺席了多場比賽。幾天前，席爾瓦揭曉了其中因由，由於兒子馬特奧因為早於預產期太久出生而不得不天天接受醫生的幫助，但球會上下對這位西班牙中場表示了極大的理解和鼓勵。

京多安阿奎羅導演逆襲大勝

第25分鐘，斯通斯大腳解圍踢呲，巴恩斯跟進頭槌一點形成單刀，隨即右腳重炮轟開埃德森的十指關，0比1，曼市意外落後。

易邊再戰，京多安三分鐘內兩次助攻阿奎羅反超比分。第55分鐘，京多安與阿奎羅一個眼神交流後，德國中場快發任意球，阿根廷前鋒從彭利後衛群中殺出，一個轉身低射，皮球從彭利門將波普跨下滑入球門內，1比1。

第58分鐘，京多安的第二個助攻更是讓人拍案叫絕，阿奎羅前場3打6尋求撞牆配合，京多安背對球門，看似所有的線路都已經被彭利球員防死，但仍能巧妙地腳後跟一磕，皮球準確地禁區無人防守地帶，阿奎羅得球後扣過波普推射空門，2比1。

除了京多安，曼市另外兩個中場大師大衛-席爾瓦和德布勞內也有上佳表現。第71分鐘，薩內與大衛-席爾瓦撞牆配合，席爾瓦直塞禁區無人地帶，薩內單刀推射遠角，3比1；第82分鐘，替補上場的德布勞內後場一個長距離地平球直接撕破彭利防線，薩內左側迎球扣過出擊的波普後，橫傳後插上的貝爾納多-席爾瓦，葡萄牙人輕鬆推射破門，4比1。