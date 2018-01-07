被爆用替身拍戲 張藝興趙麗穎反擊造謠者

（北京7日訊）A咖明星找替身拍戲，該傳聞從去年傳到今年依然火熱。台灣演員連凱近日突然在微博爆料，某位A咖男星因沒有檔期，提前離開劇組，未拍完的戲份則要求以替身戴上人皮面具拍，讓他非常火大。由於他未點名批評，結果張藝興、吳亦凡等人躺著中槍。

48歲藝人連凱出道多年，過去曾參與多部港產電影、電視作品，近年將演藝重心轉往中國，還開了一家特效化妝公司成為老闆。他在微博上分享數張人皮面具，明顯可以看出有古天樂、劉德華等人，他透露近日公司正在製作一部戲，原本應為期3個月的拍攝日，但是其中一名當紅男演員在拍了1個月後，以“沒有檔期”為由提前離開，因此劇組要求要用人皮面具來代替該名演員。隨後他在微博發文開譙：“這樣下去日後還需要演員嗎？這是什麼敬業態度？”還要攝製組不要輕易妥協。

由於中國公認的“流量男星”就只是吳亦凡、張藝興、李易峰、楊洋、鹿晗以及TFBOYS的王源、王俊凱，但連凱又未有點名批評，所以一眾流量男星即時躺著中槍，不少粉絲都留言要求連凱“直接點名”，亦有人問連凱到底有無充份理解“流量”一詞，還有人質疑他是在為自己公司炒新聞。

藝人工作室反擊

一位名叫朱林紅的廣告導演在連凱發文後在微博上跟風，在文中提到“某流量一號據說是張藝興”，卻沒有提出任何證據來佐證自己的論點，張藝興工作室對此發表聲明反擊，“朱林紅惡意捏造並公然散播了‘張藝興離組無檔期，劇組要求用特效面具代替張藝興拍戲’之不實信息”，狠批他的舉動已經讓張蒙受大眾誤解。朱林紅事後刪除原發文並公開道歉，不過粉絲不買帳，認為“道歉有用的話，要法律幹嘛”、“造謠造成多大影響，發條微博就想完事”、“請以後憑良心說話做事”。

另外，趙麗穎工作室也發聲明嚴正否認，指她拍著新戲《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，雖然怕水，但仍親自上陣跳下水。先前趙麗穎使用替身的謠言，也因此而瞬間瓦解。（HHC）