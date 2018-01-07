破6天3金店劫案 警殲2匪追緝8人

（吉隆坡6日訊）由10名印裔男子組成的匪黨，先後在雪隆森3地搶劫3間金店，惟最終在警方集中火力追查之下，迅速被偵破，警方昨晚及今日凌晨先後擊斃兩名匪徒。

據了解，警方分頭出動，在加影、史里肯邦安及彭亨州文冬同步行動，追捕這個幹下連環金店劫匪的印裔匪黨。

昨晚約10時35分，來自武吉阿曼警察總部的專案小組聯同吉隆坡重案組警員，在康樂花園截停一輛邁薇轎車時，車上一名印裔男子突然發難，向警方開槍。警方立即拔鎗還擊，將匪徒當場擊斃。

死者勒尼斯（23歲），來自雪州沙叻丁宜新鎮達麗雅花園，警方也起獲一把史密及威遜半自動式手槍。

據悉，警方在附近一間屋子，逮捕一名同黨，不過警方並未證實這項消息。

證實涉利雙廣場金店劫案

吉隆坡副總警長拿督再努丁拒絕提供詳細的案情，警方將在調查後對媒體公佈案件進展。

蕉賴警區主任阿都干尼今早受詢時，證實被擊斃的匪徒與利雙廣場寶光金鑽行劫案有關。

今日凌晨約2時，警方再度出擊，在雪州靈市雙威烏達瑪PJS 9/1a路，將另一名企圖襲警的匪徒莫漢拉吉（35歲，來自蒲種）擊斃。

梳邦再也警區主任阿茲林表示，初步調查發現，死者是一名慣犯，擁有多項犯罪記錄。

他證實這起槍擊案的發生，詳情則有待隆市警方稍後召開記者會交代。

據了解，這個匪黨由10名印裔男子組成，警方相信他們在一週內先後在雪隆森3地至少搶劫少3間金店。

在雙威烏達瑪花園，一名保安員指出，他聽到十多聲槍響後，走出保安亭查看，只見一輛藍色邁薇轎車失控撞向路肩，附近還有大批警察嚴密防備。

他見到車窗被擊破、大鏡及車身也有彈痕，一名男子伏屍駕駛座上。