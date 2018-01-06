【馬華民政團結勢更強集會】馬華民政形成一個團隊 合作不合併

（吉隆坡6日訊）馬華和民政黨首次聯手舉辦“馬華民政團結勢更強”集會，馬華全國總會長拿督斯里廖中萊強調，馬華與民政黨不會合併，但會在國陣精神下，以一個團隊的姿態，展開密切合作。

廖中萊指出，今天是一場歷史性的機會，也是國陣在1974年成立以來，馬華和民政首次舉辦的兩黨集會。

他今日在“馬華、民政團結勢更強集會”活動發表致詞時指出，今後兩黨將深化跨政府部門的溝通，提升成員黨同僚的配合，善用政府體制服務人民，譬如馬華和民政放眼在未來3年裡，聯手落實建設10間全新華小和搬遷6所華小的工作，確保華文教育繼續發揚光大。

他說，除了中央領袖之間的合作，更是全黨上下的合作，特別是基層的緊密配合，從上屆505大選吸取經驗，在來屆大選中相互支援，盡力發揮巨大的協作能力（Synergy Effect）。

“在民政選區，馬華將全力支持和協助；同樣的，在馬華選區，民政黨的同志也給予馬華全力的支持與幫助。”

馬華全體挺民政選區

他也給予民政黨承諾，即馬華全體上下會在民政選區支持，確保民政候選人大勝，對於扯後腿的馬華黨員將毫不猶豫採取嚴厲的紀律行動。

廖中萊強調，過去在同一屋簷下，馬華和民政之間難免有所爭議，可是兩黨也擁有長期合作的經驗，並在國陣框架下一起展開政治鬥爭，這也是強化兩黨團結的重要基礎。

“回顧過去，兩黨在一些課題上有良好互動，包括一起捍衛憲法精神，阻止355法案的修改，也特別感謝馬袖強協助馬華推動的‘十大經濟方略’，我們未來也願意配合民政黨，展開更多利民計劃，包括申請公民權的工作，並設立一個聯絡機制加以落實。”

取得共識擬策略 為華社尋新出路

廖中萊聲稱，過去2個月，他和馬袖強至少展開了5次會談，並會見了首相拿督斯里納吉，對如何提升華社權益和發展機會取得了良好共識，也擬定了策略讓華社參與國家願景的發展行列，進而催生了今天的兩黨集會。

他說，接下來，馬華和民政將展開國家願景全國巡迴展，把這些成果全面傳達到基層，清楚的告訴人民。

“媒體可能很想知道，我們5次會面到底談了多少東西？我可以用一句話概括，我們盡心盡力為華社尋找新出路，要為同胞們創造更美好的明天。”

此外，他提及，上一屆大選，馬華和民政共同經歷了挫敗，馬華因失去華裔選民支持而選擇不入閣，陷入了深重低潮，後來馬華決定重新入閣，加上馬袖強在安順補選中勝出並擔任內閣部長，華社的聲音才終於重新回到政府體制里。

“前事不忘，後事之師，這個教訓我們一定要記取，我們必須振作起來，通過協力，共同面對來屆的大選。”

廖中萊說，國陣已緊鑼密鼓為大選準備，而國陣的成績將是他們主打的焦點之一，因為這將決定國家未來方向，尤其今年宗教和種族極端主義在國內崛起，大家須團結起來把國家拉回正軌。

“因此，華裔選票舉足輕重，華社須在政府的主流內，成為守護憲法、貫徹中庸和維護多元體制的中流砥柱。”

若對盟友扯後腿 馬華將嚴厲對付

廖中萊也說，馬華上下將全面支持民政黨選區，全力以赴確保民政黨候選人大勝，任何馬華黨員一旦作出“扯後腿”的行為，將受嚴厲紀律行動的對付。他強調，其他國陣成員黨也一樣，若出現扯盟友後腿的行為，也必須立即受到對付，不能拖延。

“馬華已經給予馬華黨員嚴厲的警告，一個黨要強，國陣要強，黨紀律非常重要，如果黨員，包括國陣成員黨扯後腿，各位，這是非常嚴重的事情，必須要馬上對付，馬上採取行動，不能夠再等待和拖延。”

“對於馬袖強的承諾，現在我給予馬華的承諾，我們全面投入備戰大選，以便能夠展現出馬華、民政團結勢更強的力量，我們能夠贏回更多人民對黨的信心。”

他也認同馬袖強所說，馬華與民政的緊密合作並非零和遊戲，馬華加一，民政也會加一。

廖中來及民政黨主席拿督斯里馬袖強，是在上午11時抵達馬華大廈三春禮堂，並受到黨員熱烈歡迎。

其他出席的領袖包括馬華署理總會長拿督斯里魏家祥、民政黨署理主席拿督斯里鄭可揚、馬華總秘書拿督斯里黃家泉、民政黨總秘書梁德明等。

重奪檳城 誰任首長? 馬袖強：贏了再說

一旦國陣重奪檳城，誰將出任首席部長一職？民政黨主席拿督斯里馬袖強今日說；“先贏了再說！”

“我們競選檳州17個議席，每個都是能干的候選人，但我們沒有討論（首長人選），先贏了再說。”

他在“馬華民政團結勢更強集會”後舉行的新聞發佈會上受詢時說，該黨已經敲定了上陣的所有候選人的名單，並將于1月14日在國陣主席拿督斯里納吉到訪該黨的“大選行動室”時，提呈給納吉。

針對10年前作為民青團前團長的他曾建議解散國陣成員黨，以成立單一的多元種族政黨的問題，他說，他仍然期望，在長遠而言，國陣成為一個多元種族的政黨，但可能現在不是時候。他解釋，單一種族政黨的馬華和巫統是于50年代創立，但土著團結黨卻在此時成立。

“這顯示趨勢尚未準備好，但我們的長遠遠景是國陣最終能成為多元種族的政黨，希望可以在2050年實現。”

另一方面，馬袖強促請華裔社會深思，若無法參與決策過程，不可能會有改變，而給予民政黨及馬華更強大及更一致的委托，將確保華裔參與國家決策，不會在國家的未來發展中被邊緣化或忽視。

“支持率回流國陣將意味自2008年通過仇恨、種族主義及悲觀主義困擾我國的‘兩族政治制度’已經死亡。”

他說，民政黨和馬華引導國陣朝向中庸之道，成功帶給國家發展，對於一個多元種族的國家，必須要有政治穩定，作為全民持續享受富裕與繁榮的基礎。

“我敢肯定，行動黨、公正黨和土著團結黨的聯盟因不斷的爭吵和內部動蕩，根據沒能力提供如此重要的穩定性。”

另一方面，馬袖強促請華裔社會深思，若無法參與決策過程，不可能會有改變，而給予民政黨及馬華更強大及更一致的委托，將確保華裔參與國家決策，不會在國家的未來發展中被邊緣化或忽視。

“支持率回流國陣將意味自2008年通過仇恨、種族主義及悲觀主義困擾我國的‘兩族政治制度’已經死亡。”

他說，民政黨和馬華引導國陣朝向中庸之道，成功帶給國家發展，對於一個多元種族的國家，必須要有政治穩定，作為全民持續享受富裕與繁榮的基礎。

“我敢肯定，行動黨、公正黨和土著團結黨的聯盟因不斷的爭吵和內部動蕩，根據沒能力提供如此重要的穩定性。”

希盟首相人選沒共識 馬袖強揶揄似溏心風暴

希盟首相人選週日公佈，馬袖強揶揄希盟成員黨遲遲無法對首相人選達成共識，有如港劇《溏心風暴》。

他說，希盟在爭論首相人選的課題上，猶如一部不斷爭吵的家庭倫理連續劇，就像《溏心風暴》。

馬袖強今日出席馬華與民政黨攜手聯辦“馬華民政團結勢更強”集會時，如是指出。這也是馬袖強首次站在馬華大廈三春禮堂的講台上，發表談話。

他炮轟在野黨，尤其是行動黨一直炒作馬來西亞“兩線制”的理念，卻是實踐“兩代制”。

“其中一個是父子兵控制（行動黨）、一個由家庭控制（公正黨），及一個由一心扶持兒子上位的93歲老人領導的‘花黨’（土著團結黨）。”

將與內政部會談 解決公民權問題

廖中萊說，下週一內政部將與民政及馬華領袖會談，以便擬定新的程序解決公民權問題，尤其是娶外籍新娘導致小孩沒公民權的課題。

他認為，兩黨還有很多合作的空間，如推動“一帶一路”建設、智庫交流、資源共享和互派訪問團交流，尤其在新媒體全面普及化的今天，民政和馬華須聯手深耕新媒體戰略，擴大戰線與反對黨周旋到底。

“對於行動黨背棄對人民的承諾，我們要透過新媒體傳達出去，現在手機功能廣泛，若能善用必能在大選起著關鍵作用，黨員要把正能量的信息傳達出去，至於反對黨的負能量信息我們要給予打擊。”

馬袖強向馬華候選人保證

扯後腿黨員將被對付

民政黨主席拿督斯里馬袖強向馬華的所有候選人保證，若有任何民政黨黨員被發現扯馬華後腿，將會被紀律行動對付。

他重申，暗中破壞及對民政黨候選人“扯後腿”的黨員將受到最嚴厲的對付，因為這是不可原諒的。

他也喊話，今天過後，民政黨將視支持馬華等于支持民政，支持民政等于支持馬華，這將帶給兩黨雙贏的好處，而他有信心，兩黨將會創下更佳成績。

他駁斥民政黨和馬華為敵、“有你沒有我”的說法，反之，兩黨是戰友、同袍兄弟姐妹，彼此一直以來都以一個公平、公正及平等的馬來西亞共同奮斗。

支持馬華等于支持民政

“從今開始，馬華加一分，等於民政加一分，抱持零和遊戲心態對我們任何人都無利，得利的是依靠我們之間分歧取得好處的反對黨。”

他今日在“馬華民政團結勢更強大集會”上致詞時說，華裔在來屆大選對民政黨及馬華的支持，對國家未來起著關鍵的作用，因此，兩黨是時候團結起來，以便能夠團結華社。

“我們是時候拋開彼此的分歧，做好準備應對來臨的大選，因為它將決定國家的未來方向。”

馬袖強指出，有批評者會說，單憑團結無法保證在大選中必勝。“我在某個程度上贊同此觀點，但團結將給我們一個奮斗的機會，重奪以往的勝利與光彩。我們要謹記，若不團結，四分五裂，勝利對我們所有人將會是遙不可及的。”

他說，作為一個擁有不同個性黨員的政黨聯盟，無可否認偶爾會出現一些成員之間的衝突，不過，他相信那全都是為了帶來更大的好處，並確保國陣在來屆大選中勝利。

“過去的就讓它過去，讓我們重新專注于我們的努力，‘萬眾一心’面對來屆大選；‘萬眾一心’的理念並不一定專屬于民政黨，所有國陣成員黨皆可使用，唯有‘萬眾一心’相處，我們才能‘團結勢更強’。”

他指出，這是民政黨和馬華首次聯辦集會，充分展現兩黨由上到下的合作精神，也表明了兩黨欲攜手成大業的奮發精神及共同決心，而此集會也顯示兩黨現在的關係屬歷來最好，達到新高峰。

“今天的集會對兩黨，以及整體國陣而言，是個很好的先例及活動。”