【英足總杯】林加德世界波破德比 紅魔進32強

（曼徹斯特6日訊）遲遲沒能打破僵局，若不是林加德靈光一現，“紅魔”曼聯很可能就要進行重賽了！
週五英足總杯第三圈一場焦點大戰中，坐鎮奧脫福球場的曼聯遭遇英冠球隊德比的頑抗，對手門將卡爾森多次上演精彩撲救，比賽戰至83分鐘時，場上比分仍是0比0。最終，近期狀態火熱的林加德再次挺身而出，一記禁區外半凌空射門打破僵局，盧卡庫終場前再補一球，曼聯得以2比0勝出，有驚無險挺進32強。
盧卡庫復出獻傳射
有了上次聯賽杯負於布里斯托的慘痛經歷，曼聯主帥穆裡尼奧不敢對陣容進行大的調整，博格巴、林加德、斯莫林、馬塔、拉什福德等實力戰將均首發出戰，此前在對陣南安普頓時遭遇腦震盪的盧卡庫也進入替補席。
開場之後，德比全員收縮在禁區內防守，曼聯進攻踢得比較艱難，而曼聯的運氣也不太好，拉什福德兩次打中門柱，博格巴還錯失空門機會。
眼看比分就奔著0-0而去要進行重賽，這時候林加德站了出來。第84分鐘，馬夏爾短傳禁區弧頂，下半場就替補出場的盧卡庫背對球門回做，林加德停球略做調整後，右腳外腳背抽射，球速度快角度刁，直掛球門右上角，本場發揮出色的德比門將卡爾森奮力飛撲也夠不上皮球，1比0。
這已經不是林加德首次用如此精彩進球為曼聯打破場上平衡，此前他在對陣沃福特、阿申納和埃弗頓都上演“世界波”，在過去10場比賽當中，林加德打入了8粒助攻了2球，他也因此被評以超過85%高票當選曼聯2017年12月最佳球員。
在林加德打破僵局後，接下來的比賽曼聯就好踢了，第90分鐘，曼聯打出一次精彩的反擊，盧卡庫與馬夏爾前場二打三，兩人一次撞牆配合後，盧卡庫雖然在禁區停球動作不俐落，仍能起腳射破卡爾森十指關，2比0，曼聯就此鎖定勝局，場邊的穆里尼奧此時才開始露出笑容來。
姆希塔良半場被換下
穆里尼奧公開致歉
曼聯主帥穆裡尼奧賽後受訪時除了讚賞球隊的表現，還特地為姆希塔良半場被換下的決定進行解釋，並透露已經在更衣室向亞美尼亞人道歉。
穆帥談到比賽是說道：“我認為我們配得上勝利，我們拿出了必勝的決心，保持了比賽的連貫性，踢出了我們想要的比賽風格，儘管對手的防守非常出色，展現了極高的水準，卡爾森的表現也非常好，運氣也一度站在他們這樣，他們很接近重賽的機會，但現在已經不需要了。”
對於姆希塔良半場休息後被替換，穆裡尼奧也進行解釋，“這並不是很公平，我認為姆希塔良在上半場踢得不錯，有幾次非常好的傳球，為球隊帶來了良好的的組織。但我考慮到球隊的終結能力，我需要派上盧卡庫，拉什福德沒能進球，所以我必須要犧牲掉一名進攻球員，通常我們不會做這樣的決定，所以我在半場休息時當著其他人的面向姆希塔良道歉了，因為他值得留在場上。”
在賽后新聞發布會上，“狂人”還點名讚賞了林加德，並為沒能進球的拉什福德進行平反。“林加德是一個驚人的攻擊手，他處於一個明顯的上升階段，他目前在球場上踢得如同一條魚在水中一樣，正經歷最風光得意的一段時間。恰恰相反，我認為拉什福德的運氣就要差一些，其實在訓練當中，他經常打入世界波，但在場上不是錯失絕殺的機會，就是遇上對方門將的神撲。”