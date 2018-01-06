【英足總杯】林加德世界波破德比 紅魔進32強

（曼徹斯特6日訊）遲遲沒能打破僵局，若不是林加德靈光一現，“紅魔”曼聯很可能就要進行重賽了！

週五英足總杯第三圈一場焦點大戰中，坐鎮奧脫福球場的曼聯遭遇英冠球隊德比的頑抗，對手門將卡爾森多次上演精彩撲救，比賽戰至83分鐘時，場上比分仍是0比0。最終，近期狀態火熱的林加德再次挺身而出，一記禁區外半凌空射門打破僵局，盧卡庫終場前再補一球，曼聯得以2比0勝出，有驚無險挺進32強。

盧卡庫復出獻傳射

有了上次聯賽杯負於布里斯托的慘痛經歷，曼聯主帥穆裡尼奧不敢對陣容進行大的調整，博格巴、林加德、斯莫林、馬塔、拉什福德等實力戰將均首發出戰，此前在對陣南安普頓時遭遇腦震盪的盧卡庫也進入替補席。

開場之後，德比全員收縮在禁區內防守，曼聯進攻踢得比較艱難，而曼聯的運氣也不太好，拉什福德兩次打中門柱，博格巴還錯失空門機會。

眼看比分就奔著0-0而去要進行重賽，這時候林加德站了出來。第84分鐘，馬夏爾短傳禁區弧頂，下半場就替補出場的盧卡庫背對球門回做，林加德停球略做調整後，右腳外腳背抽射，球速度快角度刁，直掛球門右上角，本場發揮出色的德比門將卡爾森奮力飛撲也夠不上皮球，1比0。

這已經不是林加德首次用如此精彩進球為曼聯打破場上平衡，此前他在對陣沃福特、阿申納和埃弗頓都上演“世界波”，在過去10場比賽當中，林加德打入了8粒助攻了2球，他也因此被評以超過85%高票當選曼聯2017年12月最佳球員。

在林加德打破僵局後，接下來的比賽曼聯就好踢了，第90分鐘，曼聯打出一次精彩的反擊，盧卡庫與馬夏爾前場二打三，兩人一次撞牆配合後，盧卡庫雖然在禁區停球動作不俐落，仍能起腳射破卡爾森十指關，2比0，曼聯就此鎖定勝局，場邊的穆里尼奧此時才開始露出笑容來。