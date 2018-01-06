中國多省暴雪成災 皖陝建築坍塌多死傷

（北京6日訊）中國多個省份近日受暴雪、寒潮來襲，引發事故。安徽一家超市的倉庫因屋頂的積雪過厚，發生坍塌，造成3名工人死亡、7人受傷；陝西西安一個批發市場今早也發生坍塌事故，造成8人受傷，整個市場近千平公尺頂部被積雪壓塌。
中央氣象台今晨繼續發布暴雪藍色預警，安徽西北部、河南中西部、湖北北部、山西南部、陝西關中平原東部等地有大雪，其中河南東南部、湖北東北部局地有暴雪。氣象台指，中國過去幾天的降雪，雨雪覆蓋面積約420萬平方公里，波及23個省份；積雪面積約110萬平方公里，部分地區積雪深度超過40公分。當中安徽、河南、湖北、江蘇等地部分地區的降雪強度為歷史同期罕見。此外，全國有120縣市的日降雨量突破當地的月紀錄。
120縣市日雨量破紀錄
解放軍東部戰區連續多日出動逾萬名軍人和大型機械，分別前往江蘇南京市、徐州市、淮安市及安徽滁州市等地掃雪除冰，確保重要交通樞紐和城市主幹道暢通。
截至昨天下午，暴雪災害造成中東部5省15人死亡，僅安徽就有106.7萬人受災。雪災還造成近200棟房屋倒塌，四百多棟不同程度損壞；農作物受災面積13.1千公頃，直接經濟損失5.1億元人民幣（約3.1億令吉）。
京津冀初雪遲遲未到
中央氣象台首席預報員張濤稱，此次雨雪天氣主要成因是來自孟加拉灣地區的暖濕氣流非常強盛。暖濕空氣自西南方向進入中國，與北方南下的弱冷空氣在西北地區東部、華北南部、黃淮、江淮、江漢等地交會，持續濕冷狀態促使大範圍雨雪形成。由於冷暖空氣交匯地點比較偏南，北京、天津、河北地區在這輪雨雪天氣中未受影響，因此，初雪遲遲未到。
情侶自駕遊困雪山20小時
一度絕望以為會死
（成都6日訊）中國一對情侶週二到四川甘孜鄉城縣與雲南香格里拉交界的雪山自駕遊，但兩人隨後與家人失去聯絡。警方接獲家屬報警求助，經過6小時搜索後，終於尋獲包括兩名失蹤男女在內的6人。他們在雪山中被困了逾20個小時，獲救後心有餘悸，表示一度絕望以為會被凍死。
車子掉入坑受困
據該情侶憶述，他們的車輛駛進大雪山，由於天色已暗，便停車休息，本來想等到看雪山日出，拍雪景。沒想到翌日醒來已經白茫茫一片，雪越來越厚，道路已全被雪覆蓋，一邊是懸崖，一邊是山坡，越野車只能以15至20公里的時速行駛，不久就掉入坑渠受困。
警方登山尋找，在大雪山埡口找到他們的車輛，同時還發現另外5輛被困的車輛及4名被困者。其中一名女生說，當時外面氣溫是攝氏零下12度，為了省汽油又不敢發動引擎，一瞬間非常絕望，甚至想過被凍死、餓死。所幸其手機終於有訊號，立即發出救助信息給母親，非常感激警方及時救援，救了他們一命。