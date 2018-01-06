中國多省暴雪成災 皖陝建築坍塌多死傷

（北京6日訊）中國多個省份近日受暴雪、寒潮來襲，引發事故。安徽一家超市的倉庫因屋頂的積雪過厚，發生坍塌，造成3名工人死亡、7人受傷；陝西西安一個批發市場今早也發生坍塌事故，造成8人受傷，整個市場近千平公尺頂部被積雪壓塌。

中央氣象台今晨繼續發布暴雪藍色預警，安徽西北部、河南中西部、湖北北部、山西南部、陝西關中平原東部等地有大雪，其中河南東南部、湖北東北部局地有暴雪。氣象台指，中國過去幾天的降雪，雨雪覆蓋面積約420萬平方公里，波及23個省份；積雪面積約110萬平方公里，部分地區積雪深度超過40公分。當中安徽、河南、湖北、江蘇等地部分地區的降雪強度為歷史同期罕見。此外，全國有120縣市的日降雨量突破當地的月紀錄。

120縣市日雨量破紀錄

解放軍東部戰區連續多日出動逾萬名軍人和大型機械，分別前往江蘇南京市、徐州市、淮安市及安徽滁州市等地掃雪除冰，確保重要交通樞紐和城市主幹道暢通。

截至昨天下午，暴雪災害造成中東部5省15人死亡，僅安徽就有106.7萬人受災。雪災還造成近200棟房屋倒塌，四百多棟不同程度損壞；農作物受災面積13.1千公頃，直接經濟損失5.1億元人民幣（約3.1億令吉）。

京津冀初雪遲遲未到

中央氣象台首席預報員張濤稱，此次雨雪天氣主要成因是來自孟加拉灣地區的暖濕氣流非常強盛。暖濕空氣自西南方向進入中國，與北方南下的弱冷空氣在西北地區東部、華北南部、黃淮、江淮、江漢等地交會，持續濕冷狀態促使大範圍雨雪形成。由於冷暖空氣交匯地點比較偏南，北京、天津、河北地區在這輪雨雪天氣中未受影響，因此，初雪遲遲未到。