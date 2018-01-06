加2客機地面相撞起火 逾百乘客寒風中緊急疏散

（多倫多6日訊）加拿大兩架分別屬於西捷航空及陽翼航空的客機，昨晚在多倫多皮爾森國際機場停機坪相撞，其中一架客機的機尾起火，乘客在攝氏零下21度的嚴寒天氣下緊急疏散。火勢其後被消防員撲滅，所有乘客安全，沒有人受傷。

發於當地時間傍晚6時19分（大馬時間週六早上7時19分），載有168名乘客及6名機組人員的西捷航空客機，剛由墨西哥坎昆抵步，客機之後駛至客運大樓附近，並等候駛向閘口。豈料，一架陽翼航空客機從閘口向後駛出，撞到西捷航空客機並發出巨響，機艙猛搖，機尾隨即起火。消防員十多分鐘後將火撲熄。

西捷航空事後緊急疏散乘客，安排乘客由緊急逃生滑梯滑落地面。機場當局說，此事故影響3號客運大樓的運作，正調查事件。陽翼航空事後發表聲明，指機上當時沒有機員及乘客，客機正被拖車拖離閘口。

救援及時 無人傷亡

事發時，在西捷航空客機上的美式橄欖球員班尼特形容當時情景，許多乘客因火勢漸大，開始坐立不安、放聲尖叫。機組人員放下緊急逃生滑梯疏散人群，但由於滑梯非常濕滑冰冷，加上多數乘客都身穿短褲拖鞋，不少婦孺因身受嚴寒與恐懼而失聲大哭。

他讚揚機組人員臨危不亂，在第一時間將所有人疏散，形容“這是一次A級疏散”。