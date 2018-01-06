《歌手2018》首輪錄影 張韶涵被批KTV水平級別

（北京6日訊）新一季的中國歌手真人秀《歌手》，日前已完成第一次錄影。雖然沒有先前傳出的大咖張惠妹等人錄影，但歌手表現及排名，依然是觀眾關注的。不少觀賞錄影的現場觀眾，對於張韶涵的表現出現較多的批評，認為唱功不夠，只有KTV的水平。

據了解，眾歌手在第1場的演唱曲目，挑選的歌曲很多都是自己的歌。首位登場的歌手是台灣“情歌王子”李聖傑演唱《You and l》、第2位是中國歌手李曉東《後來》、第3位是張韶涵《夢裡花》、第4位是張天《Queen Bee》、第5位是去年《中國有嘻哈》冠軍得主Gai《滄海一聲笑》、第6位來自歐美歌手Jessie J《Domino》、第7位則是謠滾歌手汪峰《無處安放》。

在成績還未出來之前，外界一直不看好Gai，但沒有想到他成為黑馬排名第2，第1名是大家看好的Jessie J，而張天排在第3，其後是張韶涵、汪峰、李聖傑，最後一名是李曉東。據現場錄影的網友透露，大家對於張韶涵的演唱比較多批評，認為唱功不夠似足KTV水批評，就以她所唱的《夢裡花》來說，整首歌看似平淡，其實是十分考驗一個歌手的唱功，在此張韶涵已經在高音上突顯出瑕疵，而且音準亦不完美，整首歌演繹太平淡，能得第4已算是好成績。

雖然大家批評張韶涵唱功上有待加強，不過對她能來這個舞台上挑戰都大讚她勇氣可加，希望她第2場能夠在選歌與編曲上好好挑選。雖然唱功上被批，不過她做主持相當活潑，而且不斷和台下觀眾互動，令她因此又多了一些粉絲。另外，值得一提的是素人歌手張天，她被稱為是第2個鄧紫棋，擅長講粵語和英文的她，唱歌時十分有爆發力，外界一直看好她。