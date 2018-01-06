10警闖屋銬少女 沒說原因 放人道歉

（新山5日訊）女書記申訴，她日前與母親、嫂嫂、女兒和姪女5名婦孺在家時，突遭10名便衣警員硬闖入屋，把他們一家大小嚇壞了。

她也指出，闖門的警員態度不佳，還把她20歲的女兒銬上手銬帶走，最後證實女兒沒有任何可疑後，只是草草口頭道歉，讓她非常不滿和憤怒。

事主陳月梅（47歲，書記）透露，這起事件是於昨日（4日）下午6時許，在她位於新山避蘭東花園的住家發生，當時她剛下班回到家上樓休息，家中還有她的媽媽（84歲）、嫂嫂（38歲）、女兒安佳佳（20歲）和姪女（2歲）。

她透露，逾10名警員在沒有給予任何知會下，就突然闖入家中跑到樓上，聲稱自己是警員，並要求家人把證件拿出來。

她說，在樓下的嫂嫂還表示，有的警員甚至是爬過籬笆跳入家中，整個情況相當混亂。

爬過籬笆跳入屋

“他們都沒穿制服，我們要求他們拿出證件時，還被他們以兇惡的語氣回覆，要我們乖乖配合調查。”

她指出，女兒當時把聲量提高，一名警員即拿出手銬給女兒上銬，準備將女兒帶回警局。

“我們都感到很害怕，這些警員身材都很高大，加上現場沒有女警員，我們都不敢反抗，只好照他們的話去做。”

她透露，警員叫女兒換上長褲時，也沒有先解開其手銬，而是叫婆婆幫忙，同時也不讓他們鎖上房間門，讓她們非常不舒服。

她說，當女兒被帶上警車時，警員也沒有說會把女兒帶到哪裡，只丟了一句新山警局，讓她不知所措。

事主過後尋求新山市政廳市議員陳珊珊的協助，分別到新山南區警區總部的中央警署、斯里阿南警區總部、柔佛再也警局和柔佛州警察總部查詢，最後才在柔佛州警察總部找到女兒。

截至下午2時，記者通過簡訊詢問柔佛州總警長拿督莫哈末卡里爾有關事件，惟卻沒有獲得回覆，撥打其手機也無人接聽，因此暫無法獲得進一步回應。

被要求辨識2照片及尿檢