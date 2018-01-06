10警闖屋銬少女 沒說原因 放人道歉

（新山5日訊）女書記申訴，她日前與母親、嫂嫂、女兒和姪女5名婦孺在家時，突遭10名便衣警員硬闖入屋，把他們一家大小嚇壞了。
她也指出，闖門的警員態度不佳，還把她20歲的女兒銬上手銬帶走，最後證實女兒沒有任何可疑後，只是草草口頭道歉，讓她非常不滿和憤怒。
事主陳月梅（47歲，書記）透露，這起事件是於昨日（4日）下午6時許，在她位於新山避蘭東花園的住家發生，當時她剛下班回到家上樓休息，家中還有她的媽媽（84歲）、嫂嫂（38歲）、女兒安佳佳（20歲）和姪女（2歲）。
她透露，逾10名警員在沒有給予任何知會下，就突然闖入家中跑到樓上，聲稱自己是警員，並要求家人把證件拿出來。
她說，在樓下的嫂嫂還表示，有的警員甚至是爬過籬笆跳入家中，整個情況相當混亂。
爬過籬笆跳入屋
“他們都沒穿制服，我們要求他們拿出證件時，還被他們以兇惡的語氣回覆，要我們乖乖配合調查。”
她指出，女兒當時把聲量提高，一名警員即拿出手銬給女兒上銬，準備將女兒帶回警局。
“我們都感到很害怕，這些警員身材都很高大，加上現場沒有女警員，我們都不敢反抗，只好照他們的話去做。”
她透露，警員叫女兒換上長褲時，也沒有先解開其手銬，而是叫婆婆幫忙，同時也不讓他們鎖上房間門，讓她們非常不舒服。
她說，當女兒被帶上警車時，警員也沒有說會把女兒帶到哪裡，只丟了一句新山警局，讓她不知所措。
事主過後尋求新山市政廳市議員陳珊珊的協助，分別到新山南區警區總部的中央警署、斯里阿南警區總部、柔佛再也警局和柔佛州警察總部查詢，最後才在柔佛州警察總部找到女兒。
截至下午2時，記者通過簡訊詢問柔佛州總警長拿督莫哈末卡里爾有關事件，惟卻沒有獲得回覆，撥打其手機也無人接聽，因此暫無法獲得進一步回應。
被要求辨識2照片及尿檢
安佳佳告訴記者，她抵達警局後，被警員要求辨識2張照片，但她都沒有印象；她還被要求驗尿，但檢測結果對毒品皆呈陰性反應。
她說，雖然警員沒有粗暴對待她，但對於警員闖入家中沒問清楚就給她銬上手銬，以及一些語言上的凶惡對待，讓她感到非常心寒及害怕。
“警員過後有向我道歉，以及要我轉告給家人向他們道歉，但我們都很不滿意及憤怒。”
事主今日召開記者會時，透露他們的遭遇，並希望警方能夠給予正面交代和正式道歉。
陳珊珊透露，她和幾名市議員過去舉辦不少警民活動，致力於提升警察形象，可是如今仍發生這樣的事情，讓她無法接受。
她說，如果事主願意，她將陪同事主前往柔佛州警察總部，再次投訴有關事件。
新山市政廳市議員陳傳平則表示，警員不但強硬闖入民宅，還無禮對待手無寸鐵的婦孺，這對當事人很不公平。
他說，一般來說，民眾都願意配合警方的調查，可是如果警方採取有違正常作業程序的手法，那麼民眾肯定會感到不滿。
出席記者會者包括避蘭東新村村長楊子安。
警開檔查是否違反標準作業程序
柔佛州總警長拿督莫哈末卡里爾指出，隨著事主報案表達對警方的不滿，警方已開檔調查警員被指硬闖事主家中一事，以釐清警員是否違反標準作業程序。
他週五晚上發文告說，警方將確保警員執法廉正，且展開調查工作時需具備素質，在這方面絕不妥協。
“隨著事主召開記者會，並報案表達對警方的不滿，警方已展開調查工作，以確認有關行動是否出現違反標準作業程序的情況，並將對違反標準作業程序的情況採取嚴厲行動。”