真倒霉 爆車鏡搶沒錢 2匪棍打父子

（大山腳5日訊）真的是無妄之災！
為數不明的匪徒午夜冒雨敲破一輛車子的車鏡想要搜刮財物，卻一無所獲，在準備離開時，撞見出門往車子取物的青年，而一夥人沖上前打搶他。相信是華青身上及車上都沒有貴重物品，而惹怒匪徒，最後換來他們狠毒的毆打，華青的父親聞聲出來救兒，也一併被打傷。
這批專敲破車鏡劫財的黨徒，是於昨日午夜在大山腳一帶連環犯案。
匪徒先在阿兒瑪智慧園爆破一輛車子的車鏡後，卻沒有發現有價值的物品，欲離開時，剛好撞見一名華青從屋內走出，前往轎車取東西。匪徒馬上轉換目標，沖上前洗劫他。
因華青身上及車上都沒有貴重物品，匪徒疑心生不滿，手持鐵棍毆打他，華青的父親聞聲出來救兒，也被狠毒的匪徒打傷。
匪徒無懼居民喝止
這宗搶劫不果傷人案是於昨晚午夜約12時許發生。匪徒打傷兩父子後，附近鄰居走出屋外企圖喝止匪徒，但膽大包天的匪徒卻無懼，直到更多鄰居出來聲援，他們才離開。警方接到投報後，也到場了解情況。
2名傷者目前在私人醫院接受治療，情況穩定，他們被匪徒以鐵棍毆打後，頭部、手臂及背部皆受創。
男躲車內 匪徒砸車鏡
受害華青的母親向本報記者透露，事發時，18歲的兒子並不知道匪徒在隔幾間的屋外爆破車鏡，他走出屋外準備上車拿東西時，匪徒突然朝他衝來。
“兒子馬上坐上車鎖門，匪徒卻用鐵棍擊破其車鏡，然後將他拖下車毆打一頓。”
她說，當時在屋內的丈夫（55歲）聽到兒子的求助聲，馬上出來支援，猖狂的匪徒沒有因此退縮，反而將丈夫打傷，直至附近鄰居出來，因人多勢眾，匪徒才離開。
她指出，兒子車子車鏡被匪徒擊破，但車里沒有貴重物品被取走。他們一家住在該處約18年，之前也聽聞當地常發生類似劫案。
據了解，手持鐵棍打人的匪徒有2人，車上還有同黨，犯案時都沒有蒙臉，行徑大膽。威中警區主任聶羅斯助理總監受詢時證實此案，並露警方已逮捕案中的嫌犯，但不願告知落網的嫌犯人數。
男丟瓦片喝止匪徒
除了以上劫案，今日凌晨在柔府及山腳鎮也發生匪徒爆破車鏡案件，疑是同一夥人所為。
居住在柔府再也花園的李先生（52歲，五金店業者）告訴本報，其轎車凌晨也中招，既使他已高聲喝止，匪徒卻無所懼，依然繼續搜索他車內的東西。
他說，事發時接近凌晨1時，其轎車是停放在屋外，還沒入睡的兒子聽到屋外傳來玻璃破裂的聲音，隨後轎車防盜鈴響起，兒子馬上叫醒他。
李先生跑出屋外，看見有兩三人正在搜索其轎車，他馬上出聲喝止，但對方完全不理會。隨後，他拿起庭院的屋瓦丟向匪徒的後鏡，匪徒才上車離開。
“我丟了3片屋瓦，最後一片還擊破匪徒的車後大鏡，匪徒才快速離開現場。”李先生過後走出屋外查看，除了車鏡被擊破，其鑰匙孔也有被撬開的痕跡。
撬車賊偷走車內硬幣
山腳鎮茵碧慕尼花園也有一輛車子被匪徒撬開車門，偷走車上的硬幣。
車主受詢時說，凌晨2時許聽到車子的防盜鈴響起，他起身查看卻沒發現異樣，直到早上出門取車時，才驚覺車內一片凌亂，慶幸車里沒有貴重物品。