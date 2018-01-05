真倒霉 爆車鏡搶沒錢 2匪棍打父子

（大山腳5日訊）真的是無妄之災！

為數不明的匪徒午夜冒雨敲破一輛車子的車鏡想要搜刮財物，卻一無所獲，在準備離開時，撞見出門往車子取物的青年，而一夥人沖上前打搶他。相信是華青身上及車上都沒有貴重物品，而惹怒匪徒，最後換來他們狠毒的毆打，華青的父親聞聲出來救兒，也一併被打傷。

這批專敲破車鏡劫財的黨徒，是於昨日午夜在大山腳一帶連環犯案。

匪徒先在阿兒瑪智慧園爆破一輛車子的車鏡後，卻沒有發現有價值的物品，欲離開時，剛好撞見一名華青從屋內走出，前往轎車取東西。匪徒馬上轉換目標，沖上前洗劫他。

因華青身上及車上都沒有貴重物品，匪徒疑心生不滿，手持鐵棍毆打他，華青的父親聞聲出來救兒，也被狠毒的匪徒打傷。

匪徒無懼居民喝止

這宗搶劫不果傷人案是於昨晚午夜約12時許發生。匪徒打傷兩父子後，附近鄰居走出屋外企圖喝止匪徒，但膽大包天的匪徒卻無懼，直到更多鄰居出來聲援，他們才離開。警方接到投報後，也到場了解情況。

2名傷者目前在私人醫院接受治療，情況穩定，他們被匪徒以鐵棍毆打後，頭部、手臂及背部皆受創。

男躲車內 匪徒砸車鏡