逾50艘越界 20船員被扣 韓掃射453鎗趕中漁船

（首爾5日訊）中韓再次因漁船越界捕魚問題爆發衝突，據《韓聯社》報導，超過50艘中國漁船昨日進入韓國海域非法捕魚，韓國海警在警告無效後，用機關槍向中方漁船發射453發子彈，驅離中方漁船，並扣押中國漁船上的20名船員。

韓國西海地方海洋警察廳稱，當地時間昨早9時40分（大馬時間早上8時40分），至少有50艘中國漁船闖入全羅南道新安郡可居島西南方向35海里（約65公里）捕魚。韓國海警派出5艘警備艦艇、一艘漁政船和一架直升機應對。

扣押漁船爆衝突

期間，有中國漁船被韓國海警扣押，其他中國漁船嘗試幫助它逃脫，結果雙方爆發衝突。韓國海警發出警告後，使用M60機關槍掃射453發子彈，隨後中國漁船撤離。最終，海警扣押了2艘涉嫌非法捕撈的中國漁船及20名船員。

對此，中國外交部發言人華春瑩回應稱，中方高度重視涉外漁業管理工作，希望韓方妥善處理相關問題，在執法過程中勿採取危及人員安全的過激手段，切實保障中方漁民安全與合法權益，並與中方加強溝通，共同維護有關海域漁業生產秩序。

近年來，中韓漁業糾紛引發的暴力衝突頻繁。上月19日，亦有逾40艘中國漁船進入韓國專屬經濟區水域捕撈，韓國海警當時發射至少200發子彈驅趕。

中漁船闖台捕魚

另一邊廂，台灣台中海巡隊與澎湖海巡隊等近日聯合打擊非法撈捕，前天中午在苗栗西邊海域發現一艘中國漁船違規拖網捕魚，登船檢查後將船長等9人押返台中港查辦。