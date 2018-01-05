【英超聯賽】孫興民世界波救主 熱刺險平西罕

（倫敦5日訊）英超於週四再踢一場倫敦德比，熱刺坐鎮溫布利大球場迎戰“錘子”西罕，韓國球星孫興民再次成為球隊救世主，比賽的最後階段，他打進一記精彩的世界波，幫助熱刺以1比1戰平西罕，繼續在積分榜上排名第五，落後第四名的利物浦3分。

西罕此役明顯放低姿態，嚴格的打防守反擊。數據上，熱刺佔據絕對優勢，71%的控球率，全場射門次數高達30次，射正12次，但他們卻差點輸球。比賽的第70分鐘，莫耶斯的戰術收到意想不到的結果，奧比昂一記30米的超級遠射，皮球直掛近柱死角，洛里斯鞭長莫及，西罕在客場1比0領先。

眼看場面佔優的熱刺就要吞下失利的苦果，孫興民站了出來。比賽的第83分鐘，韓國天王在大禁區外接到隊友的邊路傳球，他將球調整好位置後，在防守球員還沒有上搶前直接遠射，皮球勢大力沉，在空中還有一個明顯的變向。對於孫興民的這腳弧線球，西罕門將阿德裡安是沒有絲毫的辦法，球進，1比1。

阿德里安高撲低擋

值得一提的是，阿德里安近來發揮非常神勇，這也是莫耶斯將他扶正並把哈特打入冷宮的一個主要原因。本場與熱刺的比賽中，阿德裡安又一次表現出色，多次擋出熱刺的狂轟濫炸，全場完成7次撲救，若不是孫興民打出如此高質量的射門，熱刺恐怕要吞下本賽季英超第二次主場失利。

孫興民的這腳世界波實在是精彩，很多英國球迷都對他的能力刮目相看。“亞洲球員竟然能這麼自信、有這種技術？”、“他已是熱刺的第二進攻火力點。”、“這一腳射門太殘暴了。”、“他的身價估計要達到5000萬歐了。”……

賽後，孫興民得到了8.5分的評分，全場最佳，他共射門4次，且傳球成功率達到了87%。除了進球本身，孫興民還曾多次給對手製造威脅。在熱刺首席射腳凱恩陷入困境時，孫興民每每能挺身而出，他在英超出場21次（15次首發），打進7球，助攻3次。歐冠賽場，他同樣效率驚人，出場5次打進3球，孫興民用行動證明亞洲人同樣能在歐洲足壇的頂端發揮出彩。