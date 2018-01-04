冬季風暴肆虐西歐多國 意外頻傳海陸空交通受影響

（阿姆斯特丹、日內瓦4日訊）冬季風暴“埃莉諾”席卷西歐多國，引發多宗意外，造成至少3人死亡，數十人受傷，數十萬戶家庭停電，海陸空交通大受影響。其中，風暴更迫使荷蘭10年來首度關閉防洪大壩，德國和瑞士分別有火車出軌。

在法國，風暴造成超過22.5萬戶家庭斷電，艾菲爾鐵塔暫時關閉。當地一名滑雪者被一棵受強風吹倒的大樹砸死，至少15人在風暴中受傷。法國全國超過一半省份發布強風及洪水橙色預警，個別沿海地區列車服務暫停，部分機場關閉。

德國瑞士火車出軌

在西班牙北部海岸，一對夫婦被大浪捲走後死亡。瑞士伯爾尼以南的度假勝地倫克鎮，一列火車被強風吹至出軌翻側，至少8人受傷。蘇黎世湖周邊約1.4萬戶家庭停電，蘇黎世、巴塞爾等地機場取消多架航班，多數滑雪場暫停纜車服務；在一家堅持開放的滑雪場，風暴致使一輛纜車故障，多人被困在高空。

位處低窪的荷蘭多個地區出現海水倒灌，當地10年來首度關閉5座防洪大壩，首都阿姆斯特丹史基浦機場取消超過200班機。英國北愛爾蘭和威爾斯部分沿海地區，強風吹倒樹木壓毀電纜，造成大面積停電、交通受阻。

纜車故障 多人困高空

比利時發出第三高級別的橙色警告，敦促公眾外出時，需要小心可能被颳倒的樹木或其它飛行物擊中；首都布魯塞爾出於安全考慮關閉森林、公園等場所，以防強風吹倒樹木造成傷亡。

在在德國西部，有樹木被強風吹倒，跌落火車路軌，一列火車煞停不及，撞倒大樹，令到部份車廂出軌。

氣象部門指，“埃莉諾”正向東移動，稍後將會進入北海，預料歐洲未來一兩天仍會有高達每小時140公里的強風，呼籲民眾留在室內。