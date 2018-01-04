【英超聯賽】貝萊林補時爆射扳平 鎗手險和藍調

（倫敦4日訊）在英超聯賽第22輪最受關注的倫敦豪門焦點大戰中，阿申納憑著貝萊林在補時攻進救命的一球，最終主場以2比2逼和衛冕冠軍切爾西，各享1分。
切爾西近12次聯賽戰阿申納獲7勝4和1負，近7次客戰槍手僅上賽季落敗。這是雙方歷史上第193場交鋒，阿申納74勝56和62負稍佔上風。
槍手主帥溫格派出厄齊爾、奈爾斯和霍爾丁輪換出場。切爾西主帥孔蒂同樣輪換陣容，阿扎爾、巴卡約科、法佈雷加斯和克里斯滕森首發上陣。
開場第14分鐘，切爾西浪費了一次機會，摩西後場長傳，霍爾丁防守失位給了莫拉塔單刀機會，但后者禁區的推射偏出右柱。
阿申納第16分鐘還以顏色，桑切斯10碼處射門被庫爾圖瓦撲擋打中左柱再彈向右柱彈回，被庫爾圖瓦沒收。此后，厄齊爾禁區邊緣外抽射皮球擦右柱偏出。
切爾西下半場繼續施壓，阿扎爾禁區右側的低射被切赫用腿擋出，阿隆索12碼處頭球又被切赫救出。
阿扎爾罰點助藍調反超
阿申納同樣錯過機會，拉卡澤特小禁區前的射門被庫爾圖瓦擋出。第63分鐘，槍手打破僵局，厄齊爾角球混戰直傳，威爾謝爾禁區左側10碼射入近角。
切爾西很快在第67分鐘扳平，貝萊林禁區內對阿扎爾犯規，比利時人親自主罰點球命中，1比1。
切爾西第70分鐘浪費機會，小法直傳，莫拉塔禁區12碼單刀偏出。孔蒂派出德林克沃特和威廉出場，小法和威廉被換下；溫格也派維爾貝克換下拉卡澤特。
第84分鐘，切爾西反超比分，扎帕科斯塔右路傳中，從穆斯塔菲身後抄出的阿隆索小禁區前推射入網，2比1。
溫格於第88分鐘馬上再度換人，沃爾科特替補錢伯斯出場。補時第2分鐘，阿隆索頭球解圍，貝萊林禁區邊緣內爆射左上角入網，2比2。
切爾西在1分鐘後仍有機會絕殺，阿斯皮利奎塔長傳，可惜莫拉塔禁區邊緣內單刀射門又被切赫救出，扎帕科斯塔禁區邊緣再射卻憾中橫樑彈出。
切爾西客場連平，仍然保住積分榜第3位，阿申納同樣連平，維持前5名。
戰BIG4一場不勝 鎗手爭4懸了
阿申納本賽季對陣排名高於自己的對手時，在總共18個積分中僅僅獲得3分，而且一場不勝，落後第四名利物浦已經有5分差距，逐漸掉隊。
阿申納對陣英超豪門經常出現進球大戰，最近3場分別對陣曼聯、利物浦和切爾西，其中兩場出現了4個進球，對陣紅軍更進了6個球，每場比賽都對攻到底，射門進球多，成為了英超比賽精彩的代言人。
不過，阿申納只贏了口碑，卻損失積分，對陣曼聯射門33次，但以1比3輸給了穆里尼奧，對陣紅軍、藍調，都曾經在領先後被對方追平甚至反超。
阿申納現在落後聯賽第四的利物浦已經有5分，排名掉至第6名，是英超6強的最後一位。
強強對話勝率太低是個難題，對陣利物浦1和1負，並連續敗給曼市和曼聯，兩回合對陣切爾西踢出兩場平局。贏不下副班長，又贏不了強隊，曾經的爭四狂魔有可能連續兩個賽季無緣歐冠。
凱恩若強烈要求轉會 波帥：或許會放人
據《每日鏡報》報道，熱刺主帥波切蒂諾坦言，如果凱恩強烈要求轉會，或許會放他去皇馬。
2017年凱恩在熱刺和國家隊的表現都堪稱完美，很多報道都稱，英格蘭射腳成為了皇馬的引援目標。對此，齊丹拒絕回應，而波切蒂諾則表示沒有計劃放他離隊。
波切蒂諾說：“從個人角度來看，如果球員要求離隊，就像之前的莫德里奇和貝爾一樣，我們必須先看清況，但是目前沒有發生這樣的事。”
“我希望凱恩在熱刺繼續效力多年，給球隊帶來更多進球和勝利，贏得很多冠軍。如果皇馬來報價，我們會告訴他們，不想賣掉凱恩。他會留在這，他會理解的。我們沒有為凱恩標價，因為我們很需要他。”
鎗手若被切爾西絕殺 溫格：我可能會自殺
阿申納和切爾西打出了一場驚心動魄的2比2，賽後溫格顯得情緒激動。
“這是一場精彩的比賽，我們展現了非凡的堅韌，我就知道最後20分鐘會很艱難，還被判了一個可笑的點球，我不想再挑起點球的話題，我厭倦了。”
當被問到，如果最後時刻薩帕科斯塔的射門若是進了的話，溫格會有何反應？溫格表示：“不知道，或許我會回家然後自殺吧。”
對於英足總的指控，他表示會抗議到底：“我100%會抗議到底，你可以回看我每一次受訪的錄像，我堅持我說過的每一個字沒有任何問題。”
關於積分榜列第六位，溫格稱：“這讓人沮喪，我們必須好好審視自己，我們的表現一直以來都是頂級的，但卻沒有取得想要的結果，我們不是被眷顧的一方。”
鎗手冬窗首簽快完成
據英國《天空體育》消息，阿申納正在與20歲的希臘後衛馬伕羅帕諾斯談判，並取得了突破性進展。
馬伕羅帕諾斯效力於希臘超級聯賽球隊帕斯基安尼納，是希臘U21國家隊的一員。據悉，阿森納希望簽下他之後，將他租借給德甲球隊維德不萊梅。
上賽季，馬伕羅帕諾斯完成了在希超首秀，本賽季他出場14次，成為球隊主力。
桑神小法擁抱泯恩仇
阿申納和切爾西踢出了一場蕩氣迴腸的對攻大戰，賽中有一幕頗值得玩味。
當時在上半場，桑切斯在禁區內拿球轉身，被法佈雷加斯從身後破壞，桑切斯急忙反搶，從身後鏟倒了法佈雷加斯，並且對裁判發洩着不滿。這時身後的法佈雷加斯站起來，和桑切斯擁抱在一起，然後兩個人都笑了。
這一幕引起了球迷的熱議，有球迷在推特上調侃道：“當你和兄弟為了女人打架，卻想起來兄弟如手足，女人如衣服。”
賽後，桑切斯在Instagram公佈了答案，原來是法佈雷加斯和桑切斯在巴塞羅納效時有一段友誼，他們當年以怎樣的姿勢擁抱，如今還是以相同的姿勢擁抱。
孔蒂：未勝鎗手很失望
切爾西遭到阿申納完場前扳平，主帥孔蒂對於沒能拿下比賽感到遺憾。
孔蒂首先總結了比賽：“對觀眾來說，這是一場刺激的比賽，但我不那麼覺得，尤其是那最后2分鐘，我們還以2比1領先。我知道球員也很失望，我和大家的感覺一樣。全取3分才是最重要的。”
阿隆索在本場比賽打進了他本賽季第6球，對此孔蒂評論說：“我要求我們的翼衛殺入禁區尋找得分的機會，別忘了阿隆索的頭球也很出色，還有任意球。他現在狀態很好，自信心在提高，我對他非常滿意。”
談到本場錯失三個單刀的莫拉塔，孔蒂說：“這段時間對莫拉塔很不夠運。但我對他給全隊的幫助感到滿意，只是前鋒還是要進球的，這樣才能提高你的自信心。現在他的信心可能下降了，但他還年輕，他需要加強這一方面的不足。”