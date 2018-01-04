【英超聯賽】貝萊林補時爆射扳平 鎗手險和藍調

（倫敦4日訊）在英超聯賽第22輪最受關注的倫敦豪門焦點大戰中，阿申納憑著貝萊林在補時攻進救命的一球，最終主場以2比2逼和衛冕冠軍切爾西，各享1分。

切爾西近12次聯賽戰阿申納獲7勝4和1負，近7次客戰槍手僅上賽季落敗。這是雙方歷史上第193場交鋒，阿申納74勝56和62負稍佔上風。

槍手主帥溫格派出厄齊爾、奈爾斯和霍爾丁輪換出場。切爾西主帥孔蒂同樣輪換陣容，阿扎爾、巴卡約科、法佈雷加斯和克里斯滕森首發上陣。

開場第14分鐘，切爾西浪費了一次機會，摩西後場長傳，霍爾丁防守失位給了莫拉塔單刀機會，但后者禁區的推射偏出右柱。

阿申納第16分鐘還以顏色，桑切斯10碼處射門被庫爾圖瓦撲擋打中左柱再彈向右柱彈回，被庫爾圖瓦沒收。此后，厄齊爾禁區邊緣外抽射皮球擦右柱偏出。

切爾西下半場繼續施壓，阿扎爾禁區右側的低射被切赫用腿擋出，阿隆索12碼處頭球又被切赫救出。

阿扎爾罰點助藍調反超

阿申納同樣錯過機會，拉卡澤特小禁區前的射門被庫爾圖瓦擋出。第63分鐘，槍手打破僵局，厄齊爾角球混戰直傳，威爾謝爾禁區左側10碼射入近角。

切爾西很快在第67分鐘扳平，貝萊林禁區內對阿扎爾犯規，比利時人親自主罰點球命中，1比1。

切爾西第70分鐘浪費機會，小法直傳，莫拉塔禁區12碼單刀偏出。孔蒂派出德林克沃特和威廉出場，小法和威廉被換下；溫格也派維爾貝克換下拉卡澤特。

第84分鐘，切爾西反超比分，扎帕科斯塔右路傳中，從穆斯塔菲身後抄出的阿隆索小禁區前推射入網，2比1。

溫格於第88分鐘馬上再度換人，沃爾科特替補錢伯斯出場。補時第2分鐘，阿隆索頭球解圍，貝萊林禁區邊緣內爆射左上角入網，2比2。

切爾西在1分鐘後仍有機會絕殺，阿斯皮利奎塔長傳，可惜莫拉塔禁區邊緣內單刀射門又被切赫救出，扎帕科斯塔禁區邊緣再射卻憾中橫樑彈出。

切爾西客場連平，仍然保住積分榜第3位，阿申納同樣連平，維持前5名。