爛醉出門買宵夜 陳喬恩酒駕遭逮

（台北4日訊）醉酒駕車，捉！

過去因主演偶像劇竄紅的陳喬恩，作品包括《薰衣草》、《王子變青蛙》等，還曾以《命中注定我愛你》入圍金鐘獎戲劇節目女主角，近年則將演藝重心移往中國，

2013年飾演《笑傲江湖》東方不敗一角在中國大紅，同年被列入福布斯中國名人榜，連續4年都入榜，她是台灣女星中在中國戲劇產量最大的演員，年度進帳粗估1.8億人民幣（約1.1億令吉）。

狼狽撿鈔票

據了解，陳喬恩周三凌晨1點多在忠孝復興被警方攔截，當時警方就認出她，不過還是得進行酒測，警方聞到她身上有濃濃的酒氣，測出後酒值過了標準，她當時表示是因為在家喝酒，要出門買宵夜，所以才會開車。不過因為陳喬恩當時表現失態，才被警方逮個正著。

陳喬恩被檢察官訊問後，於上午10時35分依公共危險罪諭令10萬台幣（約1.3萬令吉）交保候傳，律師為她辦保後，她戴著帽子、口罩離去，面對大批記者詢問為何酒駕，她僅頻頻說“對不起”，律師於11時許前來幫她辦保，但疑似過於緊張，10萬元現鈔撒了一地，狼狽地蹲下地撿起大把鈔票。

陳喬恩入行之初就曾有酗酒、遲到、耍大牌等行為脫序紀錄，一度因此遭當時經紀公司喬傑立冷凍，幾年後才解凍，不過之後則鮮少再傳出她有酗酒問題，今被爆酒駕事件震驚演藝圈，讓粉絲感到意外。