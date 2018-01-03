【英超聯賽】斯特林39秒搗破蜂巢 曼市主場10連勝

（曼徹斯特3日訊）上一輪被水晶宮意外地中斷了18連勝勢頭的曼市，週二在英超第22輪比賽，主場3比1力克“黃蜂軍團”沃福特，斯特林於開賽39秒閃電進球。“藍月軍團”主場拿下10連勝，領先身后的曼聯15分。

曼市在雙方近12次交鋒得10勝2和，保持不敗。沃福特上一次擊敗曼市已是1989年的乙級聯賽。這是雙方第25次交手，此前曼市獲13勝5和6負佔上風。阿奎羅、斯特林、席爾瓦和斯通斯輪換回到首發，德布勞內及時傷癒繼續出場。

曼市開場39秒就取得領先，席爾瓦傳球，薩內左路傳中，無人防守的斯特林小禁區右側射入近角，1比0。這是他本賽季英超的第14個進球。第5分鐘，曼市險些再次破門，沃福特解圍角球不遠，薩內禁區左側傳中，無人防守的斯通斯小禁區前推射偏出。客隊較后反擊，卡巴塞勒長傳，格雷禁區左側的射門被埃德森出擊救出。

第13分鐘，曼市擴大比分，德布勞內禁區右側傳給阿奎羅，卡巴塞勒鏟截不慎自擺烏龍，曼市2比0。

阿奎羅奠定勝局

第17分鐘，曼市獲禁區前右側任意球，德布勞內主罰右腳弧線球繞過人牆，被戈麥斯單掌擊中擊中橫樑，奧塔門迪頭槌補射，皮球被戈麥斯撲住。

第28分鐘，沃福特進攻，杜庫雷分球，揚馬特禁區外遠射打偏。較後卡里略直塞，格雷再單挑埃德森，但他的低平球抽射被后者撲出。第43分鐘，卡普埃殺入曼市腹地左腳低射，又被埃德森撲住。

易邊再戰，曼市仍然控制大部分戰局。第63分鐘，曼市開出戰術角球，斯特林直傳，德布勞內右側低平球傳到禁區中央，戈麥斯撲球脫手，阿奎羅包抄破門，3比0。

第78分鐘，曼市幾乎再進一球，薩內低平球回做，德布勞內右腳勁射中邊網。第82分鐘，沃福特追回一球，卡里略禁區左側過掉沃克橫傳門前，格雷包抄推射得手，追成1比3。

第90分鐘，斯特林殺入禁區小角度推射球門近角，被戈麥斯撲出。“藍月”前22輪獲20勝2和保持不敗，拿到62分，以15分甩開曼聯，而沃福特仍然排第10位。

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