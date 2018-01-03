密件揭華不要求朝棄核 美國務院表關注

（華盛頓、北京3日訊）美國新聞網站《華盛頓自由燈塔》聲稱取得中共中央辦公廳的內部機密文件，顯示北京去年9月決議，認為朝鮮無須立即放棄核武器，只要承諾不再核試，中方將加大對朝鮮的經貿和軍事援助，包括提供中短程彈道導彈及子母彈，與中國一直要求朝鮮放棄核武的立場，以及近期嚴格執行聯合國安理會對朝鮮制裁的做法相違背。

該網站稱未能核實文件的真偽，美國國務院稱，正在了解文件的真實性，但若屬實，值得深切關注。中方目前未就此報導回應。

報導引述文件指，朝鮮對中國的重要戰略地位無可取代，中國必須不惜一切代價，包括使用外交和軍事手段捍衛朝鮮主權和領土完整，確保西方國家不可能推翻朝鮮政權。文件顯示中共決定進一步加大對朝鮮的民生和基建援助，其中今年的援助金額較去年增加15%，未來5年的援助額亦會以每年至少10%的幅度提升。

暫未確定文件真偽

美國多名中國專家檢視這份文件認為，從文件的字體、版面、標題以至用字都符合北京官方的規格來看，這份文件的真實性很高，又指文件是中國特使宋濤出訪朝鮮前兩個月發出，相信是交給他的任務指示，北京試圖以激勵與警告並行方式，迫使朝鮮停止核試。

美國傳統基金會資深研究員譚慎格認為，若文件被證實是真的，將是“爆炸性”披露，是中國沒有真正要求朝鮮放棄核武的證據，也顯示中國認為朝鮮持有核武對美國具有戰略威脅，且只要美國持續相信中國對朝鮮有影響力，中國將能從中獲利。

美國駐聯合國前大使博爾頓分析，若文件為真，顯示中國立場完全與公開說法相左，白宮將不得不作出回應。

傳朝最快本週又試射

另一方面，美國哥倫比亞廣播公司報導，朝鮮最快可能在本周或下周在首都平壤以北，即是去年11月試射火星15型洲際彈道導彈在位置，再試射洲際彈道導彈。美國駐聯合國大使黑利指，不希望報導是真的，但若真是發生，國際社會必須向朝鮮採取更強硬制裁。