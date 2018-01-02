【英超聯賽】林加德世界波 曼聯吃糖重返第二

（倫敦2日訊）“紅魔”曼聯在英超聯賽焦點戰客場以2比0取勝“太妃糖”埃弗頓，終結3連平，重返第二 。馬夏爾和林加德先後破門，後者更射入世界波。

馬夏爾、埃雷拉和林德洛夫輪換出場，盧卡庫因傷缺席。埃弗頓前鋒魯尼首發對陣舊主曼聯。

馬夏爾和林加德下半場的進球幫助曼聯取得聯賽3連平後的首場勝利，但他們落後少賽1場的曼市多達12分。如果切爾西在稍後的比賽擊敗阿申納，將會再次躍居第二。

林加德9場7球

曼聯中場博格巴本場貢獻兩個助攻，不過全場最佳屬於林加德——在打入一粒驚天地泣鬼神的世界波後，林加德成了英國網友膜拜的對象。林加德在最近9場聯賽打入7球，並且有4次助攻。

曼聯上半場被埃弗頓壓制，在30分鐘後才有所好轉。第41分鐘，林加德的射門沿著遠門柱滑出。下半場才是林加德的表演時間，在馬夏爾先聲奪人後，林加德在第79分鐘打出一腳質量極高的遠射，隨即在禁區左邊得球後橫向越過防守隊員，在兩名埃弗頓防守球員的夾擊下把皮球掄入遠角，埃弗頓門將皮克福德鞭長莫及。這一球，不由得讓人想起了“羅本走廊”，那無解的內切射門，再次在古迪遜公園重現。

在打入這球後，網上開始一股惡搞林加德的風潮，把他捧到羅納多、齊丹的高度——當然是一種調侃。作為曼聯的青訓球員，林加德在曼聯的崛起，頗有一點大器晚成的意味，他23歲才首次代表紅魔上陣。不過，林加德的表現一年比一年出色。這個賽季迄今為止，他已經送出4次助攻，7粒進球。

曼聯主帥穆里尼奧賽后表示，盧卡庫的傷情並不嚴重，很快就可以復出。穆帥說：“盧卡庫會缺席一周的時間，沒有什麼嚴重的事情，只是一點保護措施，這不是什麼大問題。”

盧卡庫一周就能復出

穆帥也回擊曼聯名宿斯科爾斯（43歲）近期對曼聯，特別是博格巴的批評，稱他只會被歷史銘記為一個頂級球星，而不是一個評論員。穆帥說：“我認為斯科爾斯唯一做的事就是批評人。博格巴任何時候都盡了全力。斯科爾斯只會以一個頂級球員身份載入史冊，而不是評論員。不是每一個人都必須像他（斯科爾斯）那樣，成為一個非凡的球員。有時博格巴踢得很好，有時還好，有時並不太好。”