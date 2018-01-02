中全民監控再升級 憑舊照也能捉人查行蹤

（上海2日訊）中國全民監控系統更上一層樓，由上海白虹軟件科技公司新研發的系統中，只要輸入目標人物的舊照，系統不但能成功辨識，更能顯示監視器追蹤拍下的畫面、手機號碼與身份證字號等資料。

有記者向該公司提供一張十幾歲時的舊照，測試人員將照片掃描後，系統就自動顯示記者的個人資料，甚至顯示記者進入白虹軟件公司時，被閉路電視鏡頭拍到的畫面。

白虹軟件科技公司董事長胡力和說，系統有3大功能，即“車過留牌”、“人過留臉”、“機過留號”。中國公安單位內部數據庫，可以從這三項數據辨別目標人物資料，並完全鎖定目標對象。

3數據辨別目標人物

另外，中國公安系統等安全防護市場，近年對人工智能（AI）的視覺應用方面越來越重視。從中央到地方，以公安系統為主的安全防護市場，投入的技術偵查資金逐年增長。知情人士透露，福建福州公安部門剛完成人民幣8億元(約4.9億令吉)的人臉識別系統招標；上海公安部門在未來3年的相關預算更高達數百億元。公安部門更揚言，一個城市“只要有足夠資金投入，治安一定沒問題，想找誰都能找到”。

公安誇言“想找誰都能找到”

早前，英國廣播公司（BBC）記者蘇德沃斯到貴州貴陽測試中國的監控系統“天網工程”。測試中，警方先用手機拍下他的一張臉部照片，之後他嘗試逃走避開系統的“追捕”，但“潛逃”了僅僅7分鐘，他就被中國警方抓獲