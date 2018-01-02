蔓延至50城巿 有警察遭射殺 伊朗反政府示威升級

（德黑蘭2日訊）伊朗的反政府示威持續了5天仍未平息，大有升溫之勢，首都德黑蘭昨天入夜後再度爆發新一輪示威，國家電視台稱，在中部城市納杰法巴德有示威者向警察開槍，導致一名警察殉職、3名警察受傷。這是示威爆發以來首次有警察殉職。連日示威衍生衝突造成的死亡人數增至22人。

這一波示威，最初是對經濟狀況憤怒而爆發，但迅即演變成反政權的示威，蔓延全國50個城巿。較早前，更有示威者焚燒最高精神領袖哈梅內伊的肖像，並高呼“哈梅內伊去死”的口號。

總統再開腔譴責

情報部門發表聲明稱，已確定最近騷亂的暴徒及煽動者身份，部分人已被捕。有報導指示威至今已有約400人被捕。伊朗革命衛隊發布照片，通緝3名有份參與示威騷亂的人，並要求公眾舉報這些“煽動叛亂分子”。有民眾批評政府以鐵腕方式群眾運動，“我們必須有方法表達不滿，政府應該容許我們示威”。

總統魯哈尼前天表示，伊朗是自由的國家，公眾有言論甚至示威的自由，政府機構應給予公眾批評空間。不過，他這番言論無助平息示威潮。魯哈尼昨天再發表講話，強調政府不會容忍示威者損毀公共財物，違反公共秩序及製造社會動盪。不過，當局至今仍未發出“紅色警報”，意味軍方不會直接介入事件。與會人士亦承認，假如派出革命衛隊處理示威情況，只會帶來反效果及令示威者的反感。

巴林籲國民勿往伊朗

美國總統特朗普連日來不斷發聲，聲稱伊朗現時是時候變天，並說伊朗人民渴望自由。以色列總理內塔尼亞胡讚揚伊朗人民，勇於爭取基本自由，但否認魯哈尼所指以色列對伊朗示威浪潮推波助瀾。

國際社會紛紛就伊朗的局勢作出回應。歐盟呼籲伊朗政府保障人民示威的權利；德國外長加布里爾對示威者喪生表示關注，呼籲各方冷靜，促請伊朗政府尊重人民權利。英國外長約翰遜勸請伊朗當局就示威者所提出的問題，進行對話。波斯灣國家巴林呼籲其公民在任何情況下不要前往伊朗，亦促請所有在伊朗的巴林人即時離開。巴林當局警告國民，伊朗有大規模騷亂，安全局勢不穩定，以及有嚴重的暴力事件。