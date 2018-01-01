全球跨年煙火放不停　2018你好

（北京、紐約1日訊）踏入2018年，全球各地均以大型煙火迎接新一年的到來，煙火秀一波接一波，從紐西蘭、澳洲，到韓國首爾、香港、台北，再到英國倫敦、法國巴黎、德國柏林、俄羅斯莫斯科等，一路熱鬧到美國紐約、巴西里約熱內盧。

台北地標101大樓的煙火秀一直是每年跨年重頭戲，不過為響應環保，今年煙火數量只有1.6萬發，較過去3萬發減少近一半，但在14萬顆LED燈組成燈網配合下，持續6分鐘的演出是歷來最長。

各地迎新活動大不同

位於南半球的澳洲，悉尼港灣大橋舉行大型煙花匯演，吸引逾百萬人到場觀看。匯演共發放8噸煙花，包括如瀑布般落下的彩虹煙火，象徵當地早前通過同性婚姻合法化，澳洲籍著名影星曉治積曼也有份設計其中一款煙火。

在中國北京，大批民眾前往有近500年歷史、寓意“永遠安定”的永定門城樓南廣場迎接新年，慶祝活動以文藝和燈光表演為主，沒有放煙火。

阿聯酋迪拜今年以安全理由，取消煙火慶祝，取而代之的是全球最高建築物哈里發塔超大規模的LED燈光表演。

日本民眾就按傳統到寺廟參拜，在東京這個公園聚集了大批民眾和旅客，他們在白色汽球寫上願望，將汽球升上天空，祈求新一年和平順利。

朝鮮也有跨年煙火

（平壤1日訊）一向對外封閉的朝鮮，也跟上全球的放煙火風潮，在首都平壤放起燦爛的跨年煙火，民眾見到夜空閃耀不禁驚呼連連。

煙火主要在平壤的主體思想塔附近施放，天還沒黑就有大批民眾聚集在金日成廣場等候，於寒風中享受著音樂表演；等到煙火施放，現場響起一波又一波的讚嘆聲。