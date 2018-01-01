跨不過新年 憂鬱症發作 青年墜樓死

（太平1日訊）“我已經死了，你們可以來參加我的活動……”一名疑患有憂鬱症及畏高症的18歲華裔少年，元旦前夕在臉書留下遺言及邀請親友參加他的“喪禮”後，獨自駕車到太平市一家購物中心6樓一躍而下，臥屍在停車場。他被發現手掌壓著一把刀，另一把刀則掉在身旁。
根據購物中心閉路電視畫面，少年墜樓前在購物中心買了2把約9吋長的刀子，警方相信他是要割脈自殺，惟過後改變主意，以一張椅子踮腳攀過圍墻，躍下了結生命。
死者李鴻勤住在保閣亞三新村，畢業於太平華聯國民型中學，正在等待大馬教育文憑考試（SPM）成績放榜。正當大家歡天喜地迎接2018年到來，他卻掙不開憂鬱症發作，在2017年最後一天結束生命，跨不進新的一年，也讓家人開年即籠罩在一片愁雲慘霧中。
李鴻勤墜樓前數小時，曾在賬號“藍憂”的臉書留言“我已經死了，你們可以來參加我的活動……”，詎料昨晚約8時25分就被發現從購物中心墜下，當場斃命。
曾買刀疑要割脈
太平代警區主任拉茲蘭說，李鴻勤墜樓後右手掌壓著一把刀，另一把刀則在他身旁。
他說，死者是駕車到停車場後，進入購物中心購買2把刀子，過後往下跳。警方沒在死者手腕發現傷痕，兩把小刀也沒血跡，驗屍報告顯示死者因從高處墜下，身體多處受傷而斃命。
“我們已問了死者家人，他們都不清楚死者面對什麼問題困擾，不明白他為何會墜樓。”
他說，警方仍在調查案發原因，目前列為自殺案處理。
兄指內向但無尋死跡象
死者哥哥李鴻燊受詢時說，弟弟性格內向，但並無尋死跡象，假期還與朋友到檳城等地遊玩，他的死訊令家人及朋友大吃一驚。
他說，家人是在昨晚約10時看到弟弟友人轉來弟弟在臉書的留言，想要警惕家人，但為時已晚。
“鴻勤2天前還在家裡為父親慶生並送禮物給父親，他昨午3時許外出後就沒回家，家人都不明白他為什麼會墜樓。”
他說，弟弟較不喜歡與家人溝通，什麼事都放在心裡，但還是有一些朋友，學校假期也常與朋友外出遊玩，在家裡也開心，沒人想到他會出事。
“鴻勤平時都會到父母親的雜貨店幫忙，他成績只是一般，家人也知道，都沒給他很大壓力。”
李鴻燊說，弟弟有畏高症，卻從高樓墜下，家人都難以接受。
死者在家中排行第三，還一名姐姐及妹妹。
另外，死者母親也表示家人猜不透鴻勤為何會自尋短見，並指他沒任何異常言行舉動，惟家人過後發現他在出事前已刪除手機內所有訊息。
臉書留言顯現輕生念頭
從鴻勤的臉書觀察，他可能早已萌生輕生念頭，從他數天前的留言可發現蛛絲馬跡。
他在去年12月30日留言：“快了……興奮得睡不著。”；29日留言：“明明是不顧一切的去吃喝玩樂，可是卻好似解放了一樣……但還是不行啊……貪婪往往是生不如死的起因啊……做人要知足，太貪心，會有很慘的結果的……”，及“明明時間越來越少了，可是我的心卻越來越平靜了……也不知道為什么越來越喜歡睡覺了……”
死者哥哥較後也在“藍憂”臉書上留言，指弟弟李鴻勤已於2017年12月31日逝世，會在太平山莊停柩3天，朋友可前去弔唁。