跨不過新年 憂鬱症發作 青年墜樓死

（太平1日訊）“我已經死了，你們可以來參加我的活動……”一名疑患有憂鬱症及畏高症的18歲華裔少年，元旦前夕在臉書留下遺言及邀請親友參加他的“喪禮”後，獨自駕車到太平市一家購物中心6樓一躍而下，臥屍在停車場。他被發現手掌壓著一把刀，另一把刀則掉在身旁。

根據購物中心閉路電視畫面，少年墜樓前在購物中心買了2把約9吋長的刀子，警方相信他是要割脈自殺，惟過後改變主意，以一張椅子踮腳攀過圍墻，躍下了結生命。

死者李鴻勤住在保閣亞三新村，畢業於太平華聯國民型中學，正在等待大馬教育文憑考試（SPM）成績放榜。正當大家歡天喜地迎接2018年到來，他卻掙不開憂鬱症發作，在2017年最後一天結束生命，跨不進新的一年，也讓家人開年即籠罩在一片愁雲慘霧中。

李鴻勤墜樓前數小時，曾在賬號“藍憂”的臉書留言“我已經死了，你們可以來參加我的活動……”，詎料昨晚約8時25分就被發現從購物中心墜下，當場斃命。

曾買刀疑要割脈

太平代警區主任拉茲蘭說，李鴻勤墜樓後右手掌壓著一把刀，另一把刀則在他身旁。

他說，死者是駕車到停車場後，進入購物中心購買2把刀子，過後往下跳。警方沒在死者手腕發現傷痕，兩把小刀也沒血跡，驗屍報告顯示死者因從高處墜下，身體多處受傷而斃命。

“我們已問了死者家人，他們都不清楚死者面對什麼問題困擾，不明白他為何會墜樓。”

他說，警方仍在調查案發原因，目前列為自殺案處理。

兄指內向但無尋死跡象