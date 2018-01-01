金正恩新年賀辭向美叫囂 核按鈕在我桌上

（平壤、華盛頓1日訊）朝鮮領導人金正恩發表新年賀辭，宣稱已完成國家核武力建設的歷史大業，指美國將永遠無法對朝鮮開戰，因為朝鮮已發展出以核武打擊美國本土全境的能力，並揚言核按鈕一直都在他的桌上。在威脅美國之餘，他卻向韓國釋出善意，指韓朝關係應該改善，對話的大門已經開啟。他又祝賀平昌冬奧成功舉辦，還指會考慮派代表參加冬奧會。

金正恩透過電視講話時，向美國發出強硬訊息，稱朝鮮必須大量製造核彈頭和導彈，並專注進行核彈頭及彈道導彈的作戰部署。

派代表參加平昌冬奧

他揚言：“整個美國都在我們的核武射程內，而核按鈕一直在我桌上，這是事實，不是威脅。”不過，他表示，當朝鮮受到威脅時，才會動用核武。

針對韓朝關係，金正恩則釋出善意，提出務必降低朝鮮半島軍事緊張，並指韓朝應該改善關係，稱對話的渠道已經打開，又稱正考慮派代表團參加2月的韓國平昌冬奧會。

他說：“朝鮮參加這場冬奧將是展現人民團結的好機會，我們預祝冬奧圓滿成功。韓朝官員或許會就此可能性緊急會商。”韓國總統文在寅先前表示，朝鮮的參賽將能確保平昌冬奧的安全，且12月時曾提議將韓美聯合軍演延到冬奧結束後舉行。

另外，美國前任參謀長聯席會議主席馬倫警告，美國現在比以往任何時間都更接近與朝鮮爆發核戰。馬倫把日增的核戰危險歸咎於總統特朗普極具破壞性的作風。

美前將領：美朝接近核戰邊緣

在布什及奧巴馬任總統時擔任參謀長聯席會議主席的馬倫，質疑特朗普會否受到防長馬蒂斯及國安顧問麥克馬斯特或白宮幕僚長凱利的約制。他問道：“他會不會貫徹自己的言詞？或者是否能夠到達到和平解決的境地？”