【英超聯賽】鎗手遭爭議點球逼平 溫格811場創紀錄

（倫敦1日訊）“鎗手”阿申納在英超聯賽客場1比1戰平“丐幫”西布隆，無法為主帥溫格（68歲）的執教里程碑送上賀禮。桑切斯任意球破門，傑伊-羅德里格斯第89分鐘射入爭議點球扳平。這是溫格執教的第811場英超比賽，打破前曼聯主帥費格申此前保持的英超紀錄。

伊沃比替換厄齊爾出場。阿申納球員身穿紅色上衣+紅色短褲，一身紅的配色格外醒目。鎗手上一次這麼穿，已經是40年之前了。

本場是溫格英超生涯的第811戰，從而超越費格申，成為在英超執教場次最多的主帥。1996年10月12日，阿申納客場出擊布萊克本，溫格迎來他的第一場英超聯賽。21年的7750天後，溫格仍然坐在阿申納帥位上，迎來他的第811場英超聯賽。英超主帥的平均在位時間只有2.68年，不滿三個賽季。溫格雖然執教場次超過費格申，但法國教授在獲勝場次、勝率、進球數、失球數、淨勝球、場均得分等方面都處於落後，英超冠軍數量方面，3比13的差距也相當明顯。

桑切斯造烏龍

阿申納“大腿”桑切斯在第83分鐘開出的任意球打在對方球員麥克林身上入網，此球算為麥克林烏龍。6分鐘後，吉布斯禁區內傳球打在錢伯斯手上，裁判判給西布隆點球，傑伊-羅德里格斯主罰命中，將比分扳成1比1。

溫格賽后對裁判大加指責：“他根本沒有看見當時場上的情況，一名球員擋住他的視線。我們因為一個糟糕的判罰沒有取得勝利。”

阿申納比少賽1場的熱刺多1分名列第五，而西布隆已經連續19場不勝。

厄齊爾膝傷缺陣

阿申納中場大將厄齊爾因為膝蓋傷勢最終無緣出戰，很大可能缺席下輪對陣切爾西的強強對決。阿申納本場又折損兩員大將，科拉希納茨和科斯切爾尼相繼因傷被換下，球隊遭遇一波傷病潮。

費格申：恭喜溫格破我紀錄