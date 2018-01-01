【歡喜唱響全球】本地薑再發威 鄭綜憲保住奪冠傳統

（大山腳1日訊）全球閩南歌曲娛樂大盛事《歡喜唱響全球》總決賽結合跨年倒數週日（31日）晚上8時在柔府汽車城引爆， 來自馬來西亞的鄭綜憲，以主場之勢，成功擊敗其他勁敵，勇奪《歡喜唱響全球》總冠軍，保住大馬選手多年來稱冠的傳統。其出色表現也讓他成功摘下“競技能量獎”，抱走3萬令吉及3000令吉的現金獎，而印尼的19歲選手劉育廷則贏走“競技潛力獎”，抱走3000令吉的獎金。

當晚有數千名觀眾到場參與這場堪稱全馬首個福建跨年直播秀，體驗Astro歡喜台“10載歡喜”的壓軸鉅獻，縱然比賽半途突然下起綿綿細雨，但不損現場觀眾的熱情，一直留守到跨年倒數。

終極6強為陳怡婷（台灣）、鄭綜憲（馬來西亞）、杜忻恬（台灣）、劉育廷（印尼）、許家華（安溪）和張強（泉州），他們帶著累積的“星量值”，透過曲風改編的自選曲、輕快舞曲，以及組曲共3回合的挑戰，在終極競技場上展開最後一戰。

有追看《歡喜唱響全球》的觀眾，對于節目中標志性的唱響引擎，即讓挑戰者有機會增加得分倍數或安全過關的標准、雙倍、三倍麥克風必然不會感到陌生。然而來到最后一局，為了讓賽事更添懸念，制作組特設另一傳奇麥克風選擇，讓決意放手一搏的挑戰者，尤其暫時位居“星量值”榜末者，仍有扭轉局勢的最后機會。

1號的許家華、2號陳怡婷及5號張強經過兩個回合的競爭後，遭到淘汰；3號鄭綜憲、4號劉育廷及6號杜忻恬則成功晉入第三回合，與評審之一，即台灣的台語天后黃妃合唱，經過一輪激烈比拼後，鄭綜憲以出色的歌藝與表現奪下《歡喜唱響全球》總決賽的冠軍寶座。

41歲的鄭綜憲，第一回合的參賽歌曲為《走路有風》，第二回合《啊嗚》，第三回合為組曲《斷腸詩+繁華攏是夢+甜甜甜》；31歲的杜忻恬，第一回合是選唱《安娜欲按那》，第二回合《那種感覺》，第三回合選唱的組曲為《尾班車+紅櫻桃+練舞功》。

放手一搏奪冠

鄭綜憲在首圈比賽，選擇3倍分數的麥克風，成功達標并獲得3倍的分數，到了第2圈，選擇了“傳奇麥克風”，并獲得評審基于的96分分數，安全過關，到了最后一圈，他放手一搏，同樣的選擇“傳奇麥克風”，最終憑精湛的表現，最終贏得冠軍。值得一提的是，杜忻恬與鄭綜憲的星量值，僅相差12分，驚險非常。

《歡喜唱響全球》總決賽由Jentzen林震前與菲比聯手主持，現金獎則由LBS林木生集團和馬來西亞安溪會館聯合會贊助，《星洲日報》和《光明日報》為媒體夥伴。

另外，四大金曲歌王歌後，即黃妃、荒山亮、陳建瑋、曹雅雯及大馬福建天後童欣攜手護航，除了在比賽中第三回合與挑戰者合唱外，5位強勢列陣的守護者，加上本地實力唱將張引山和蔡汶妡2位表演嘉賓，也一直留守到最後與民眾一起倒數跨年，為這場直播秀劃下完美句點。

把冠軍留在馬來西亞 鄭綜憲：有交代了